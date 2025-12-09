Banca Generali, raccolta netta di novembre a 649 milioni di euro in aumento del 27%

Banca Generali

(Teleborsa) - Nel mese diha realizzato unarispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.Il risultato conferma l’accelerazione in corso che ha portato lasu base annua.In merito alla composizione della raccolta, novembre ha evidenziato una(176 milioni nel mese), sostenuti dall’ottima accoglienza delle nuove strategie lanciate dalla Sicav LUX IM a fine settembre, e dei(57 milioni nel mese).Da inizio anno i prodotti di casa (fondi e contenitori finanziari) hannonel periodo (+19% a/a), rappresentando il 78% degli interi Assets under Investments a fine novembre.Al contrario, icon deflussi per 34 milioni nel mese e deflussi per 157 milioni da inizio anno.Nel mese si sono distinti anche i flussi in(98 milioni nel mese, 367 milioni da inizio anno) che parzialmente hanno controbilanciato deflussi da polizze tradizionali per 96 milioni che comunque si mantengono ampiamente in positivo con 437 milioni da inizio anno.sono risultati pari a 393 milioni a novembre (3,1 miliardi da inizio anno) trainati in particolare da 357 milioni di liquidità, al netto di uscite per le scadenze fiscali della clientela di 166 milioni nel mese (1,1 miliardi da inizio anno, +12% a/a).L’, ha commentato: “Dopo un dato di ottobre caratterizzato dall’inserimento di top banker sia sul mercato italiano sia su quello svizzero, novembre si caratterizza per una raccolta molto forte della struttura esistente ed un livello totale di flussi di periodo nettamente in crescita rispetto all’anno precedente.Il. Nel breve, la nuova offerta a protezione del capitale e la normalizzazione del contesto garantiscono crescita e qualità della raccolta;. Siamo fiduciosi di chiudere positivamente l’anno e, ancor di più, di aver avviato iniziative che ci accompagneranno con entusiasmo e determinazione verso il prossimo. Mai come oggi esistono i presupposti per conquistare quote di mercato in diversi segmenti, grazie alla forza delle nostre persone e del nostro brand”.