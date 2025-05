Equinix, Emanuela Grandi nominata Managing Director per l'Italia

Equinix

Leonardo

Prysmian

Intesa Sanpaolo

Fineco

(Teleborsa) -, multinazionale statunitense quotata al Nasdaq e attiva nel settore delle infrastrutture digitali, ha, con l'obiettivo di accelerare la crescita e rafforzare la presenza dell'azienda mercato italiano dei data center.Grandi hanei settori delle telecomunicazioni e delle infrastrutture digitali. Precedentemente ha ricoperto il ruolo di Senior Director of Customer Success presso, dove ha avuto un ruolo chiave nella trasformazione del modello di business ricorrente dell'azienda, sia internamente che con clienti e partner. Grandi ha inoltre ricoperto importanti incarichi dirigenziali in, tra cui quello di Head of Operations e Chief Technology Security Officer (CTSO)."Sono entusiasta di entrare a far parte del team di Equinix in un- ha dichiarato Grandi - Con la sua posizione strategica, un'infrastruttura solida e un forte impegno per la sostenibilità, l'Italia rappresenta il contesto ideale per le aziende che vogliono sviluppare le proprie ambizioni digitali".Equinix identifica come cruciali per il suo business due città,. Milano è la capitale finanziaria del Paese, sede di un'elevata concentrazione di multinazionali. Genova, invece, si sta affermando come hub chiave per i cavi sottomarini, connettendo il mercato globale attraverso il sistema di cavi 2Africa. Tra i clienti di rilievo con cui Equinix collabora in Italia, in diversi settori, figurano