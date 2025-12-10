Le Borse europee chiudono in rosso in attesa di Fed e Oracle, a Milano tonfo Ferrari

S&P-500

(Teleborsa) -. Continua a navigare sull'onda dell'incertezza Wall Street, con l', che riporta un cauto +0,09%.In attesa delle decisioni dellae dei conti dii driver principali su cui si stanno focalizzando gli investitori negli ultimi giorni per avere risposte su tassi, debito Usa e prospettive dell'AI –, a Piazza Affari spicca la performance negativa diche sconta la freddezza degli analisti:ha avviato la copertura sul titolo con un giudizio "" e un target price a 367 euro,ha invece tagliato il suo TP portandolo aIn negativo ancheche paga le prese di profitto dopo il rally della giornata di ieri: non basta all'azienda la notizia secondo la quale l'sarebbe pronta ad unaper la"condividendo esperienza e tecnologie", come ha sottolineato il ministro degli Esteri ucraino, Andriy Sybiha.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,165. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 4.204 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,33%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +76 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,55%.senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, ferma, che segna un quasi nulla di fatto, e tentenna, che cede lo 0,37%.A Milano, si è mosso sotto la parità il, che scende a 43.465 punti, con uno scarto percentuale dello 0,25%; sulla stessa linea, si posiziona sotto la linea di parità il, che si ferma a 46.150 punti.Poco sotto la parità il(-0,59%); sulla stessa linea, sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,24%.Tra idi Milano, in evidenza(+2,45%),(+2,40%),(+1,55%) e(+1,36%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,40%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,96%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,75%.scende dell'1,66%.Tra i(+4,55%),(+3,97%),(+2,38%) e(+2,33%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -9,49%.Calo deciso per, che segna un -3,62%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,84%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,06%.