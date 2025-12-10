Milano 17:35
43.465 -0,25%
Nasdaq 18:02
25.621 -0,18%
Dow Jones 18:02
47.778 +0,46%
Londra 17:35
9.656 +0,14%
Francoforte 17:35
24.132 -0,13%

Le Borse europee chiudono in rosso in attesa di Fed e Oracle, a Milano tonfo Ferrari

Le Borse europee chiudono in rosso in attesa di Fed e Oracle, a Milano tonfo Ferrari
(Teleborsa) - Giornata negativa per Piazza Affari e le altre principali Borse europee. Continua a navigare sull'onda dell'incertezza Wall Street, con l'S&amp;P-500, che riporta un cauto +0,09%.

In attesa delle decisioni della Federal Reserve e dei conti di Oracle – i driver principali su cui si stanno focalizzando gli investitori negli ultimi giorni per avere risposte su tassi, debito Usa e prospettive dell'AI –, a Piazza Affari spicca la performance negativa di Ferrari che sconta la freddezza degli analisti: Morgan Stanley ha avviato la copertura sul titolo con un giudizio "Equalweight" e un target price a 367 euro, Jefferies ha invece tagliato il suo TP portandolo a 310 euro.

In negativo anche Leonardo che paga le prese di profitto dopo il rally della giornata di ieri: non basta all'azienda la notizia secondo la quale l'Ucraina sarebbe pronta ad una partnership per la produzione di droni "condividendo esperienza e tecnologie", come ha sottolineato il ministro degli Esteri ucraino, Andriy Sybiha.

L'Euro / dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,165. Nessuna variazione significativa per l'oro, che scambia sui valori della vigilia a 4.204 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,33%.

Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a +76 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,55%.

Nello scenario borsistico europeo senza spunti Francoforte, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, ferma Londra, che segna un quasi nulla di fatto, e tentenna Parigi, che cede lo 0,37%.

A Milano, si è mosso sotto la parità il FTSE MIB, che scende a 43.465 punti, con uno scarto percentuale dello 0,25%; sulla stessa linea, si posiziona sotto la linea di parità il FTSE Italia All-Share, che si ferma a 46.150 punti.

Poco sotto la parità il FTSE Italia Mid Cap (-0,59%); sulla stessa linea, sotto la parità il FTSE Italia Star, che mostra un calo dello 0,24%.

Tra i best performers di Milano, in evidenza Lottomatica (+2,45%), Prysmian (+2,40%), Unicredit (+1,55%) e Fineco (+1,36%).

I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Ferrari, che ha archiviato la seduta a -4,40%.

In rosso Inwit, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,96%.

Spicca la prestazione negativa di Recordati, che scende dell'1,75%.

Leonardo scende dell'1,66%.

Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Avio (+4,55%), Intercos (+3,97%), Juventus (+2,38%) e Safilo (+2,33%).

I più forti ribassi, invece, si sono verificati su BFF Bank, che ha archiviato la seduta a -9,49%.

Calo deciso per Fincantieri, che segna un -3,62%.

Sotto pressione Comer Industries, con un forte ribasso del 2,84%.

Soffre Banca Ifis, che evidenzia una perdita del 2,06%.
