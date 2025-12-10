Le Borse europee chiudono in rosso in attesa di Fed e Oracle, a Milano tonfo Ferrari

(Teleborsa) - Giornata negativa per Piazza Affari e le altre principali Borse europee
. Continua a navigare sull'onda dell'incertezza Wall Street, con l'S&P-500
, che riporta un cauto +0,09%.
In attesa delle decisioni della Federal Reserve
e dei conti di Oracle –
i driver principali su cui si stanno focalizzando gli investitori negli ultimi giorni per avere risposte su tassi, debito Usa e prospettive dell'AI –, a Piazza Affari spicca la performance negativa di Ferrari
che sconta la freddezza degli analisti: Morgan Stanley
ha avviato la copertura sul titolo con un giudizio "Equalweight
" e un target price a 367 euro, Jefferies
ha invece tagliato il suo TP portandolo a 310 euro
.
In negativo anche Leonardo
che paga le prese di profitto dopo il rally della giornata di ieri: non basta all'azienda la notizia secondo la quale l'Ucraina
sarebbe pronta ad una partnership
per la produzione di droni
"condividendo esperienza e tecnologie", come ha sottolineato il ministro degli Esteri ucraino, Andriy Sybiha.
L'Euro / dollaro USA
è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,165. Nessuna variazione significativa per l'oro
, che scambia sui valori della vigilia a 4.204 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,33%.
Consolida i livelli della vigilia lo spread
, attestandosi a +76 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,55%. Nello scenario borsistico europeo
senza spunti Francoforte
, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, ferma Londra
, che segna un quasi nulla di fatto, e tentenna Parigi
, che cede lo 0,37%.
A Milano, si è mosso sotto la parità il FTSE MIB
, che scende a 43.465 punti, con uno scarto percentuale dello 0,25%; sulla stessa linea, si posiziona sotto la linea di parità il FTSE Italia All-Share
, che si ferma a 46.150 punti.
Poco sotto la parità il FTSE Italia Mid Cap
(-0,59%); sulla stessa linea, sotto la parità il FTSE Italia Star
, che mostra un calo dello 0,24%.
Tra i best performers
di Milano, in evidenza Lottomatica
(+2,45%), Prysmian
(+2,40%), Unicredit
(+1,55%) e Fineco
(+1,36%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Ferrari
, che ha archiviato la seduta a -4,40%.
In rosso Inwit
, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,96%.
Spicca la prestazione negativa di Recordati
, che scende dell'1,75%. Leonardo
scende dell'1,66%.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap
, Avio
(+4,55%), Intercos
(+3,97%), Juventus
(+2,38%) e Safilo
(+2,33%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su BFF Bank
, che ha archiviato la seduta a -9,49%.
Calo deciso per Fincantieri
, che segna un -3,62%.
Sotto pressione Comer Industries
, con un forte ribasso del 2,84%.
Soffre Banca Ifis
, che evidenzia una perdita del 2,06%.