Carlsberg, dal primo gennaio Alius Antulis nominato nuovo Managing Director di Carlsberg Italia

Carlsberg Group

(Teleborsa) - A partire dal 1° gennaio 2026,assume il ruolo didi).Nel suo nuovo ruolo, Antulis avrà il compito di consolidare ulteriormente il business dell’azienda, attualmente terzo produttore nazionale di birra con oltre 1,1 milioni di ettolitri prodotti ogni anno, e favorire la crescita di Carlsberg Italia e di tutti i suoi marchi e prodotti, in continuità con la strategia aziendale.“Sono entusiasta di entrare a far parte del team di Carlsberg Italia e di guidarlo con l’obiettivo di consolidare ulteriormente il business di un’azienda che, grazie aldi Induno Olona, ha forti radici con il Paese e che, con i suoi diversi brand, esprime sia la sua anima internazionale, che la sua attenzione per il Made in Italy”, ha commentato Antulis. “Desidero dare continuità alla strategia e al percorso creato in questi anni, nell’ottica di crescere ulteriormente secondo un modello di business in grado di coniugare crescita economica e attenzione alle persone e al Pianeta, grazie ad una visione orientata all’innovazione e alla sostenibilità”.Antulis è parte del Gruppo Carlsberg da quattordici anni, durante i quali ha ricoperto ruoli di vertice come Sales Director di Carlsberg Bulgaria fino al 2021 e, successivamente, Managing Director di Carlsberg Azerbaijan., che ha ricoperto il ruolo di Managing Director di Carlsberg Italia da luglio 2022, contribuendo non solo a rafforzare il posizionamento dell’azienda sul mercato italiano, ma anche a far crescere ulteriormente il business grazie alla costruzione di un portafoglio brand completo e diversificato e ad una solida strategia commerciale, data dalla visione innovativa e di leadership di Dubost, che resta nel Gruppo andando a ricoprirela carica di