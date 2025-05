Wall Street in rally con aumento maggiore delle attese della fiducia dei consumatori

Salesforce

O'Reilly Automotive

Copart

(Teleborsa) -. Nel weekend il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ridimensionato la minaccia di dazi sulle importazioni dall'UE, disinnescando le tensioni commerciali tra gli Stati Uniti e il blocco europeo e rafforzando la fiducia degli investitori. Inoltre, lanel mese di maggio, secondo il sondaggio del Conference Board degli Stati Uniti (incremento dell'indice a 98 punti nel mese, rispetto agli 85,7 punti del mese di aprile e contro una salita più contenuta a 87,1 punti attesa dal consensus)Sempre sul fronte macroeconomico, gli sono scesi meno delle attese ad aprile negli Stati Uniti, mentre ihanno registrato un +3,7% su anno a marzo secondo l' indice FHFA e un +4,1% a/a secondo il report di S&P Case-Shiller Dal punti di vista della banca centrale, l'appuntamento clou della settimana è domani, quando saranno pubblicati i. Inoltre, sono in calendario interventi di diversi funzionari della Fed. Ieri, il presidente della Fed di Minneapolis, Neel Kashkari, ha chiesto di mantenere stabili i tassi di interesse fino a quando non ci sarà chiarezza sull'impatto dei dazi più elevati sull'inflazione.Sul fronte degliha annunciato che acquisirà Informatica per circa 8 miliardi di dollari, puntando sulla piattaforma di gestione dati per affinare il proprio vantaggio competitivo nel mercato dell'intelligenza artificiale, mentreha reso noto che prevede di raccogliere 2 miliardi di dollari in azioni e 1 miliardo di dollari tramite obbligazioni convertibili per acquistare criptovalute.Guardando ai, il listino USA mostra un guadagno dell'1,51% sul; sulla stessa linea, si muove con il vento in poppa l', che arriva a 5.907 punti. In netto miglioramento il(+2,14%); come pure, balza in alto l'(+1,9%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i(+2,71%),(+2,39%) e(+1,79%).Al top tra i(+4,00%),(+2,76%),(+2,62%) e(+2,61%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,82%.Tra i(+7,02%),(+6,73%),(+6,06%) e(+5,71%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -14,20%. Pensosa, con un calo frazionale dell'1,17%. Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,88%.