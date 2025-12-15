Dexelance, Equita taglia target price con prudenza sul circolante e diluizione dell'AuCap

(Teleborsa) - Equita
ha abbassato a 6,70 euro
per azione (dai precedenti 8 euro) il target price
su Dexelance
(ex Italian Design Brands), gruppo industriale diversificato quotato su Euronext Milan e tra i leader italiani nel design, luce e arredamento di alta gamma, confermando la raccomandazione
"Buy
" sul titolo dopo la presentazione su ambizioni di medio termine e aumento di capitale
incentrata su: forte track-record della società sia su crescita organica che M&A fino al 2024; le difficoltà del 2025; le azioni di efficientamento avviate e l'outlook 2026, con alcuni elementi supportive; il costante commitment per cogliere ulteriori opportunità di acquisizioni.
La società si aspetta un miglioramento del margine
atteso nel 2026 sia nel residenziale (per maggiori volumi) che nel Luxury Contract (fatturato stabile ma progressivo ramp-up della marginalità sui nuovi clienti). Sul fronte dell'efficientamento
, il management prevede risparmi per circa 2 milioni di euro da minori costi operativi e di personale (incluso il completamento di alcuni passaggi generazionali) e circa 1 milione di euro da minori costi di marketing e commerciali (inclusa la chiusura di 2 DOS e un efficientamento dell'organizzazione delle filiali di NY e Londra).
L'aumento di capitale è principalmente finalizzato a supportare la crescita esterna del gruppo, che continua a monitorare il mercato e non esclude di cogliere ulteriori opportunità già nel 2026. TIP
(azionista di maggioranza di Investindesign (IID), che controlla il 48% del capitale di DEX), ritiene che - anche soltanto assieme al supporto degli azionisti imprenditori del gruppo e del top management - si possa arrivare a coprire almeno il 50% dell'aumento di capitale, raccogliendo
così risorse sufficienti per supportare sia la crescita organica che bolt-on M&A
.
Il target pre-aucap scende del 5% a 7,6 euro per azione (da 8 euro), principalmente per minore generazione di cassa nel 4Q25-FY26
, mentre ipotizzando l'aumento di capitale ai prezzi di venerdì - ma senza ancora la potenziale creazione di valore da eventuale M&A - il target scende ulteriormente a 6,7 euro , con un PE 2026-27 implicito di 15-14x e un EV/EBIT chiaramente invariato a 13.5x-12x.(Foto: © Veerasak Piyawatanakul)