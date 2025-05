Italo supporta V edizione dei "Nastri d’argento-Grandi serie"

(Teleborsa) -sostiene la quinta edizione dei Nil Premio dedicato alle serie più amate dell’anno che si conclude domani sera a Napoli.La società ferroviaria ospita i cast e i vincitori di quest’edizione a bordo dei propri treni, nelle carrozze brandizzate internamente con il logo deiper accogliere i premiati. Un viaggio in treno fino a Napoli per raggiungere comodamente la location dell’evento. La società assegnerà anche un premio, consegnato direttamente nel corso della serata.Serie dell’anno 2025 èprotagonista Luca Marinelli. Il voto dei giornalisti in giuria, ha aggiunto titoli, autori, produttori e naturalmente le attrici e gli attori più popolari. Tra i premiati scelti dal Direttivo Nazionale dei Giornalisti (nelle categorie Commedia, Crime, Drama, Dramedy e Film tv) protagonisti iconici dell’anno come, appunto,(La vita che volevi). E con loro attrici attori e serie tra le più amate dal pubblico votate da oltre 90 giornalisti specializzati.“Da sempre Italo supporta il cinema e l’arte in tutte le sue declinazioni. Siamo felici di proseguire quest’avventura con Nastri d’Argento, oltre che di ospitare a bordo dei nostri treni i grandi artisti che vi partecipano” dichiaraDirettore Vendite Italo.