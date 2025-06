Babcock Wanson Group, platform company di Ambienta, acquisisce Chr. Møller

(Teleborsa) -, asset manager leader europeo e pioniere negli investimenti focalizzati sulla sostenibilità ambientale, è lieta di annunciare che, leader europeo nella fornitura di apparecchiature e soluzioni per la produzione e la gestione dell’energia termica nei processi industriali, ha, società danese specializzata nella manutenzione e ottimizzazione delle caldaie industriali. L'acquisizione rappresenta il primo add-on completato da Ambienta in Babcock Wanson e riflette pienamente l’obiettivo strategico di espandere la presenza del Gruppo anche per il tramite di acquisizioni.Fondata nel 1967 e con sede in Danimarca, Chr. Møller è un fornitore di servizi completo: offre attività di ispezione, revamping, manutenzione preventiva e d’emergenza personalizzata, oltre a un servizio di noleggio caldaie grazie a una flotta ad alte prestazioni pensata per rispondere a esigenze temporanee.L’azienda è riconosciuta per l’, con una lunga esperienza nell’ottimizzazione dei consumi energetici in diversi settori industriali, tra cui alimentare, teleriscaldamento, farmaceutico e chimico. Con questa acquisizione, Babcock Wanson amplia la sua presenza in più di 14 Paesi e rafforza la rete europea di centri di assistenza tecnica specializzati, in linea con la missione del Gruppo di supportare l’industria europea con soluzioni per l’efficienza energetica e la decarbonizzazione del calore nei processi produttivi. Chr. Møller apporta aluna presenza radicata sul territorio e una solida reputazione. Il suo know-how nella manutenzione di caldaie a vapore ed elettriche, nell’installazione di piping e nell’ottimizzazione dei sistemi termici arricchisce e integra l’offerta di Babcock Wanson, centrata sull’efficienza energetica e la decarbonizzazione.L’operazione è pienamente in linea con la strategia di investimento di Ambienta e rientra nelle categorie Pollution Control e Resource Efficiency. Nel settore industriale - dove la produzione di calore rappresenta il 20% della domanda globale di energia e contribuisce al 10% delle emissioni di carbonio -, al miglioramento dell’efficienza dei sistemi esistenti e all’installazione di caldaie elettriche. Questa acquisizione rafforza il posizionamento di Babcock Wanson come operatore di riferimento nella decarbonizzazione del calore industriale in Europa, accelerando la diffusione di soluzioni termiche sostenibili nei principali settori industriali.ha commentato: "Questa acquisizione rappresenta un ulteriore passo nel percorso di crescita che stiamo costruendo insieme al management di Babcock Wanson. Siamo pienamente allineati nella visione di far evolvere questo campione ambientale in un leader paneuropeo nelle soluzioni per la transizione energetica dell’industria. L’ingresso di Chr. Møller conferma ldi portare avanti operazioni strategiche a valore aggiunto in tutta Europa. Siamo certi che si tratti solo del primo di molti altri successi futuri."hanno commentato: "Siamo entusiasti di poter costruire il futuro della nostra azienda all’interno del Gruppo Babcock Wanson, chea di soluzioni di decarbonizzazione dedicate ai clienti industriali."ha aggiunto: "Questa acquisizione è perfettamente in linea con la nostra visione di lungo periodo: supportare i produttori europei nella transizione verso processi termici più sostenibili ed efficienti. L’expertise di Chr. Møller e la sua presenza locale ci, ampliando le nostre attività già avviate in Norvegia e Finlandia e accelerando ulteriormente la nostra espansione in Europa".