Fed, incontro Waller-Bessent su possibile nomina alla presidenza

(Teleborsa) - Il governatore della Federal Reserve statunitense,, ha dichiarato di aver incontrato di recente il Segretario al Tesoro,, per discutere ulteriormente della sua, mentre l'amministrazione Trump procede nella scelta del, il cui mandato terminerà a maggio."Ho parlato con Scott circa 10 giorni fa. Abbiamo avuto un incontro piacevole, fantastico", ha detto Waller nel programma "Fox Business Mornings with Maria". "Penso che stiano cercando qualcuno che abbia merito, esperienza e sappia cosa sta facendo, e credo di essere adatto a questo ruolo."