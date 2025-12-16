Scuola, nuove date per l'aggiornamento delle GaE per il ruolo dei docenti

"Nuove date per aggiornamento delle GaE
per le supplenze e per il ruolo dei docenti, che avverrà dalle 12 dell'8 gennaio alle 23.59 del 22 gennaio 2026
". Lo conferma Stefano Cavallini
, Segretario generale dell'Anief
, ricordando che "in precedenza erta previsto una data che partiva dal 15 dicembre, poi posticipata all'8 gennaio".
"Le GaE - ricorda il sindacalista - saranno valide per gli anni 26-27 e 27-28
saranno utilizzate per le immissioni in ruolo sul 50% dei posti disponibili
, nonché per il conferimento delle supplenze annuali
. Sono interessati oltre 16.500 docenti già inseriti".
"Le operazioni possibili, oltre all'aggiornamento del punteggio
, comprendono l'inserimento di coloro che erano già in GaE e che devono recuperare il punteggio
maturato all'atto della cancellazione. E' possibile anche trasferirsi da una provincia all'altra
per le GAE", spiega Cavallini, aggiungendo che "gli aggiornamenti riguarderanno anche le graduatorie regionali per gli idonei al concorso".
"Proprio ora si sta tenendo un'informativa presso il Ministero dell'Istruzione
- prosegue il il Segretario - in cui si parla degli elenchi previsti dalla normativa primaria
, che devono essere regolamentati entro il 31 dicembre 2025
. E questi elenchi sono importanti perché consentiranno agli idonei dei concorsi ordinari di inserirsi in queste graduatorie regionali che non avranno scadenza e saranno utilizzate per le future immissioni in ruolo residuali".
"Ci sono molte criticità che stiamo di cui stiamo parlando al Ministero e di cui terremo aggiornati tutti i lavoratori della scuola", conclude.
"