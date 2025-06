Eurozona, economia segna una crescita ma resta vicina a stagnazione

(Teleborsa) - L’economia dell’eurozona è riuscita a malapena a segnare una nuova espansione nel mese di maggio, sebbene con un. L’attività economica ha subito il freno del prolungato infiacchimento della domanda di beni e servizi, limitando la crescita dell’occupazione e costringendo le aziende a ridurre ulteriormente il cumulo degli ordini inevasi. Se la fiducia ha segnato una maggiore crescita, resta comunque relativamente attenuata., nonostante questo sia in gran parte dovuto al calo dei costi e dei prezzidi acquisto del settore manifatturiero.Dopo il valore di 50,4 di aprile,, destagionalizzato, che consiste in una media ponderata dell’Indice HCOB PMI della Produzione Manifatturiera e dell’Indice HCOB PMI dell’Attività Terziaria, è sceso a maggio a 50,2. Anche se quest’ultima lettura segna il quinto mese consecutivo di stazionamento superiore a 50 (segnando quindi un’espansione), mostra un rialzo complessivo solo marginale ed il più debole da febbraio.Ilè stato il motore principale della crescita dell’eurozona, poiché l’attività terziaria di maggio è ha segnato una contrazione, la prima da novembre dello scorso anno.Delle quattro maggiori economie dell’eurozona, quelle più meridionali ovverohanno registrato una crescita della produzione del settore privato. L’attività economica italiana ha indicato l’aumento più rapido in più di un anno, mentre il rialzo della produzione spagnola è stato il più lento in 17 mesi.si è avvicinata alla stabilizzazione, registrando il declino più debole in nove mesi, mentre laha segnato la prima contrazione in cinque mesi.A frenare la crescita dell’eurozona è stato il, che estende la sequenza di declino delle vendite iniziata a giugno 2024. La contrazione è stata però solo complessivamente lieve. Dagli ordini esteri (incluso il commercio intra-eurozona) non è arrivato supporto: infatti l’ultima indagine ha segnato la trentanovesima riduzione dei nuovi ordini ricevuto da clienti internazionali.A maggio,è sceso al di sotto della soglia di 50 per la prima volta dallo scorso novembre, registrando un nuovo calo della produzione. Scendendo a 49.7 da 50.1 di aprile, l’indice ha registrato una marginale contrazione dell’attività terziaria a metà del secondo trimestre.I nuovi ordini hanno continuato a ridursi, prolungando la sequenza attuale di calo a quattro mesi. Il deterioramento della domanda di servizi è stato il peggiore in sei mesi, sebbene modesto. Il calo più sostenuto degli ordini esteri ne è in parte la causa, considerando che le vendite estere hanno indicato il declino più rapido da novembre dell’anno scorso.Analizzando i dati PMI,presso la Hamburg Commercial Bank, ha dichiarato:sui prezzi. Nel settore terziario, la cui tendenza inflazionistica è monitorata attentamente, il tasso di incremento dei prezzi di vendita è di nuovo diminuito. La situazione è tuttavia in qualche modo peggiorata visto l’aumento dei costi, già relativamente alti. Tutto questo probabilmentedi riferimento da parte della BCE nella prossima riunione del 5 giugno, in parte a causa del calo del prezzo dei beni e ad un tasso accelerato".