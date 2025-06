Moderati guadagni alla Borsa di New York

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

informatica

energia

materiali

telecomunicazioni

Intel

Dow

Home Depot

Caterpillar

Coca Cola

United Health

Johnson & Johnson

Verizon Communication

ON Semiconductor

Microchip Technology

Dollar Tree

Micron Technology

Alphabet

Alphabet

Keurig Dr Pepper

Booking Holdings

(Teleborsa) - Wall Street archivia la giornata con un guadagno frazionale suldello 0,51%, proseguendo la serie positiva iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, l'avanza in maniera frazionale, arrivando a 5.970 punti. In denaro il(+0,79%); sulla stessa linea, in frazionale progresso l'(+0,54%).Il focus degli investitori resta sempre concentrato sui dazi, con il Tycoon che ha annunciato il raddoppio delle tariffe su alluminio e acciaio al 50% a partire da oggi, 4 giugno. La Casa Bianca è ottimista su un accordo con l'UE e ha inoltre preannunciato un probabile incontro tra il presidente, Donald Trump e l'omologo cinese, Xi Jiping.Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+1,48%),(+1,11%) e(+0,97%). Il settore, con il suo -0,75%, si attesta come peggiore del mercato.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,79%),(+2,17%),(+1,39%) e(+1,37%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,17%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,15%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,63%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Tra i(+11,35%),(+6,40%),(+6,01%) e(+4,15%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,69%.scende dell'1,56%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,29%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,15%.Tra i datisui mercati statunitensi:14:15: Occupati ADP (atteso 111K unità; preced. 62K unità)15:45: PMI composito (atteso 52,1 punti; preced. 50,6 punti)15:45: PMI servizi (atteso 52,3 punti; preced. 50,8 punti)16:00: ISM non manifatturiero (atteso 52,1 punti; preced. 51,6 punti)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. -2,8 Mln barili)13:30: Challenger licenziamenti (preced. 105,44K unità)14:30: Costo unitario lavoro, trimestrale (atteso 5,7%; preced. 2%).