Commercio: allarme desertificazione. Settore moda verso modello a "tripla E"

(Teleborsa) - "Nel 2024, l’Italia ha registrato un saldo negativo di 6.459 punti vendita moda, con una media di 18 negozi al giorno scomparsi dal tessuto commerciale nazionale. Si tratta di unaprogressiva e strutturale, che negli ultimi 5 anni ha causato ladi lavoro". E' quanto affermato da, incaricato di Giunta per l’economia circolare e la solidarietà di, in audizione presso la X Commissione della Camera dei Deputati sulla nuova regolamentazione europea.Oltre a ricordare le, Grifoni ha sottolineato che "l'approvazione da parte del Parlamento europeo dellasegna un momento cruciale per le politiche industriali europee, ponendo ilitaliano di fronte a unache lo invita a confrontarsi con un nuovo modello economico, sempre più in linea con i principi della transizione ecologica".Sottolineando il valore sociale ed economico dei negozi di prossimità, Grifoni ha affermato che "i negozi di moda non sono solo luoghi di vendita: sonodelle nostre città, strumenti di coesione sociale.”Riguardo alla necessità di una, il rappresentante di Confcommercio ha ribadito "riteniamo utile adottare un, che chiamiamo: una moda. Economica, per offrire prodotti di qualità a prezzi congrui e trasparenti. Ecologica, per ridurre gli sprechi e l’impatto ambientale. Etica, per garantire il rispetto dei diritti dei lavoratori lungo tutta la filiera".Infine, Grifoni ha evidenziato le proposte concrete per il rilancio del settore: “Confidiamo che il Parlamento e le istituzioni possano accogliere queste proposte e favorire un modello di sviluppo in cui la transizione ecologica si accompagni alla coesione sociale e alla competitività economica. Valorizzare i negozi significa tutelare il lavoro, il Made in Italy, l’ambiente e le nostre città.