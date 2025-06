Listini europei in leggero rialzo in attesa delle indicazioni della Bce

FTSE MIB

(Teleborsa) -, con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente.Seduta caratterizzata daia Milano con gli investitori in attesa delle indicazioni che arriveranno dallasui tassi di riferimento. Sempre più solida la convinzione tra gli analisti che Francoforte opterà per un nuovo taglio di 25 punti base, l'ottavo negli ultimi due anni.In Europa, seduta caratterizzata dalla buona performance dia Parigi dopo l'annuncio dell'accordo per l'acquisizione di più di 90 negozi ine dal crollo dia Londra che paga il netto calo deglinell'ultimo esercizio fiscale (-62%) e la decisione di non pubblicare una nuovadopo il taglio delle previsioni sugli utili per l'anno fiscale in corso.Sul, ad aprile 2025 Istat ha stimato per leuna variazione congiunturale positiva in valore (+0,7%) e in volume (+0,5%). Sono in aumento sia le vendite dei beni alimentari (+1,3% in valore e +0,9% in volume) sia quelle dei beni non alimentari (rispettivamente +0,2% e +0,3%).Sempre ad aprile,hanno registrato un calo del 2,2% su base mensile , rispetto al -1,7% del mese precedente e al -1,8% stimato dagli analisti.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,143. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,62%. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 63,25 dollari per barile.In discesa lo, che retrocede a quota +89 punti base, con un decremento di 3 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento del 3,37%.performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,31%, resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,33%, eavanza dello 0,38%.Piazza Affari continua la seduta con un guadagno frazionale suldello 0,24%; sulla stessa linea, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 42.680 punti.In rialzo il(+0,85%); sulla stessa tendenza, sale il(+0,89%).Tra idi Milano, in evidenza(+3,32%),(+1,96%),(+1,09%) e(+1,05%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -0,77%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,73%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,71%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,65%.Tra i(+3,37%),(+3,05%),(+2,75%) e(+2,06%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,63%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,78%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,78%.