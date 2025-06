OVS: vendite primo trimestre a 354 milioni, anticipa l'acquisto Goldenpoint

OVS

(Teleborsa) - Il primo trimestre del 2025 di"conferma le ottime performance del 2024", tra le migliori mai registrate. In particolare, spiega OVS in una nota, leraggiungono i 354 milioni di euro, in aumento dell’1% rispetto ai 352 milioni del primo trimestre del 2024.L’ EBITDA rettificato chiude a 28,1 milioni, in lieve calo rispetto ai 29,7 milioni del pari periodo del 2024, flessione interamente dovuta all’impatto inflattivo sui costi di struttura.Al 30 aprile 2025è di 261,1 milioni, con un rapporto sull’EBITDA in linea rispetto al 30 aprile 2024.Dall’1 maggio le vendite risultano in ulteriore accelerazione, con una crescita mid single digit rispetto al 2024. L’EBITDA da inizio anno è in aumento sul 2024.OVS spiega "non vede tematiche che possano compromettere il raggiungimento delle aspettative di crescita per l’intero 2025 e, guardando al 2026, molti elementi che contribuiscono alla formazione della marginalità si presentano favorevoli".Sono stati rinegoziati i termini al fine diper accelerare il rilancio del brand ed il pieno conseguimento delle sinergie, comunica OVS.Al fine di accelerare la crescita nel segmento underwear, mercato nel quale OVS già vanta una rilevante quota, in data 16 luglio 2024 il gruppo aveva perfezionato l’accordo di investimento in Goldenpoint con l’obiettivo di poter giungere in successivi step al 100% della stessa in un orizzonte temporale pluriennale. L’accordo ha visto l’iniziale acquisto del 3% del capitale sociale e la sottoscrizione di un prestito obbligazionario convertibile.Dall’ingresso nel capitale, le attività condotte congiuntamente dai team di OVS e Goldenpoint hanno pienamente confermato i presupposti su cui si fondavano le nostre aspettative di rilancio. In particolare, i prodotti sviluppati congiuntamente hanno riscosso ottimi apprezzamenti e performance di vendita. Le sinergie previste sul costo del prodotto sono state avviate e sono in linea con le attese. I 10 negozi ristrutturati secondo il nuovo format, più bello e più efficace a livello di contenimento espositivo, stanno già generando una buona crescita dei risultati. Infine, l’apertura nelle ultime settimane di 22 nuovi negozi in franchising testimonia ilforte interesse che il marchio suscita nei partner commerciali.Anche alla luce di questi risultati, OVS e Gilfin, l’azionista di Goldenpoint, hanno deciso che "è comune interesse che OVS assuma da subito il pieno controllo di Goldenpoint". I termini dell’accordo sono stati pertanto rivisti e prevedono l’acquisto immediato del 97% dellasocietà. "Ciò consentirà di accelerare il rilancio del brand ed il pieno conseguimento delle sinergie".In un orizzonte temporale di breve/medio termine OVS è confidente che Goldenpoint possa raggiungere livelli di redditività in linea o superiori alla media del gruppo. Nella seconda parte dell’esercizio 2025, cioè nel periodo oggetto di consolidamento, si prevedono vendite per €50-60 milioni ed un EBITDA positivo. L’indebitamento finanziario a fine anno si attesterà nei dintorni di €25-30 milioni. L’acquisizione verrà finanziata interamente ricorrendo all’attuale struttura finanziaria di OVS.Monica Grassi, attuale azionista di controllo, assicurerà ad OVS il suo prezioso supporto in qualità di amministratore.