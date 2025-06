ManpowerGroup: "Entro il 2030 la Gen Z rappresenterà un terzo delle persone nelle aziende"

(Teleborsa) - Entro il 2030 la Gen Z rappresenterà un terzo delle persone nelle aziende a livello globale. Quasi tutte le persone di questa generazione inizieranno il proprio percorso professionale in un periodo di grandi sconvolgimenti, tra instabilità geopolitica e trasformazione digitale. In questo scenario, nuove esigenze e priorità condizionano in maniera decisa il rapporto tra gli appartenenti alle generazioni più giovani e il mondo del lavoro sotto vari aspetti: benessere, soddisfazione lavorativa e fiducia. Questi temi sono stati al centro della seconda edizione dell'tenutasi mercoledì 4 giugno a Milano.Il dibattito è stato alimentato dalle risultanze dell'Lo studio evidenzia come, tra tutte le fasce di età, le persone della Gen Z siano le più propense a dichiarare che lasceranno la loro attuale posizione lavorativa nel giro di sei mesi (49% in Italia vs 47% a livello globale) e sono anche quelle più convinte (35% in Italia vs 34% a livello globale) che saranno comunque costrette a farlo, oltre ad essere le meno sicure di riuscire a trovare un nuovo lavoro in linea con le loro esigenze (20% in Italia). Valori in linea con la media mondiale che delineano dunque un trend globale. L'analisi di ManpowerGroup presentata durante l'evento riporta che, negli ultimi cinque anni, l'engagement dei giovani talenti rispetto alle aziende in cui lavorano sia diminuito passando dal 40% al 35%. In particolare, le persone più giovani si sentono meno seguite e supportate sul lavoro, avvertono una diminuzione di opportunità di apprendimento e di sviluppo di nuove competenze, si sentono meno connesse alla mission aziendale, hanno meno occasioni di confronto con il management, meno possibilità di crescita professionale e di far valere la propria opinione.A questo si aggiunge il fatto che, in media,. Indipendentemente dalle cause, gli/le Zoomers sono tra i più inclini (57% in Italia vs 52% a livello globale) a segnalare un elevato livello di stress nelle attività lavorative quotidiane. Mentre, ad esempio, solo il 44% dei/delle"baby boomer" italiani/e (vs 33% di quelli a livello globale) lamenta un elevato livello di stress sul lavoro. Lo scenario delineato evidenzia come molte persone della Gen Z, oltre a sentirsi sotto pressione, non pensano di avere un futuro nelle aziende in cui lavorano attualmente. In una situazione in cui è sempre più difficile trovare personale qualificato e le persone più giovani devono prepararsi a diventare leader nel futuro, bisogna agire per invertire questa tendenza. Non a caso, secondo l'indagine di ManpowerGroup, le attività di recruiting (28%) e di upskilling e reskilling (28%) rivolte alla Gen Z figurano tra le principali priorità delle aziende a livello globale.In risposta a questa situazione, le imprese italiane hanno deciso di mettere in atto diversead esempio migliorando le dotazioni tecnologiche (37%), adottando soluzioni per il benessere sul luogo di lavoro (37%), offrendo orari di lavoro flessibili (27%), salari più elevati (22%) e puntando sulla crescita professionale (28%).Durante l'eventoesperti, economisti, leader d'azienda e giovani talenti – questi ultimi selezionati da ManpowerGroup attraverso il programma Z-Impact – si sono confrontati su questi temi che stanno ridisegnando il mondo del lavoro.hanno contribuito ad arricchire la giornata di lavori con i propri keynote speech: il primo dal titolo "Orientarsi nell'incertezza globale", mentre il secondo su "La nuova geografia dell'economia e del lavoro".Mentre la Generazione Z è stata al centro della giornata di dibattito e approfondimento, attraverso un confronto che si è distribuito nei tre tavoli di discussione: la prima roundtablerelativa al benessere sul lavoro, con, co-founder e CTO di Macnil e co-founder e CEO di Everywhere, e, country manager di Bandai Namco Entertainment. A questa ha fatto seguito la tavola rotondariguardante la fiducia sul lavoro a cui hanno partecipatoCEO di Igor Gorgonzola,Export Sales manager e Sustainability manager di Igor Gorgonzola, e, founder & CEO di Rifò. Infine, al tavolo conclusivoriguardante la soddisfazione sul lavoro, hanno preso parteCEO and founder di Argotec e, amministratrice delegata di ManpowerGroup Italia.Durante ogni sessione, gruppi d'ascolto attivi e analisi in tempo reale delle parole chiave usate dagli speaker hanno contribuito a creare in diretta unil primo Manifesto al tempo della We Economy in 5 azioni e in 5 word cloud, per comprendere le sfide delle organizzazioni per il domani, partendo dall'oggi."Oggi abbiamo imparato che l'attenzione all'ascolto, all'engagement dei propri talenti da parte delle organizzazioni è fondamentale. Nella We Economy che si sta sviluppando le aziende del futuro dovranno essere ecodigitali, umane, personalizzate, adattabili e plurali. Queste le parole chiave emerse dai dibattiti e dagli interventi dell'evento – ha affermato–. Il percorso proseguirà con un roadshow lungo l'Italia per approfondire le evoluzioni del mercato del lavoro e continuare a dare alla GenZ la possibilità di far sentire la loro voce. Il primo incontro sarà a Catania questo autunno, mentre rinnoviamo l'appuntamento per la Annual Conference ManpowerGroup 2026, dove commenteremo e ricondivideremo le riflessioni emerse dal nostro percorso nel corso dei prossimi 12 mesi"."Siamo nell'età dell'incertezza e del caos, iniziata l'11 settembre 2001 e proseguita con crisi economiche, pandemie, declino delle vecchie potenze e ascesa di nuove – ha affermato–. È cambiato il paradigma, dal sogno di una globalizzazione che avrebbe fermato le guerre e unito il mondo a una realtà di divisioni e tensioni, sia tra Paesi sia al loro interno". Magri ha poi proseguito:"Nell'ultimo anno l'incertezza è accelerata: lotte commerciali, dazi, accordi unilaterali sulle crisi interazionali, nuove alleanze e nuove inimicizie fra Paesi: si è creata un'incertezza di fondo, con ricadute sui mercati, sull'economia internazionale e sui rapporti fra Stati. Come deve reagire l'Europa? Riprendo le parole del presidente Sergio Mattarella di alcuni giorni fa: l'Europa deve essere compatta, serena e determinata. Ed evitiamo la paralisi: non cediamo né al pessimismo disperato né all'ottimismo ingenuo, restiamo vigili e consapevoli della nostra forza. Siamo il continente che più ha sofferto per gli -ismi del passato – fascismo, comunismo, imperialismo – e che più abbiamo goduto quando sono stati sostituiti da democrazia, collaborazione, commercio. Sediamoci ai tavoli internazionali consapevoli della nostra forza, sereni ma vigili: nell'età dell'incertezza, tutto è possibile"."Negli ultimi 10 anni – ha dichiarato– oltre 30mila giovani italiani sotto i 35 anni sono andati via dall'Italia per lavorare all'estero. Il perché è presto detto: dal 1999 al 2019 l'Italia è stata purtroppo uno degli ultimi paesi al mondo per crescita del reddito procapite in termini di potere d'acquisto. Grazie all'afflusso di risorse europee e agli investimenti pubblici del post-pandemia la crescita e l'occupazione sono migliorate, ma sono stati creati soprattutto posti di lavoro a basso valore aggiunto e poco pagati nella ristorazione, nel commercio, nelle costruzioni. Per un deciso aumento dei posti di lavoro specializzati, della produttività e degli stipendi occorre intervenire su quattro fronti: abbassare la pressione fiscale, abbassare il costo dell'energia, snellire la burocrazia e ridurre la durata dei processi civili". Quindi l'economista ha continuato:"In Italia c'è un problema generazionale: i giovani sono pochi e soprattutto vanno a votare poco e quindi le loro esigenze non vengono prese in considerazione. Alla Generazione Z dico: andate a votare, fate sentire la vostra voce, costringete i politici ad ascoltarvi per avere i vostri voti. E non abbiate paura dei cambiamenti della transizione digitale: l'innovazione tecnologica non cancellerà posti di lavoro. Certi ruoli spariranno, ma altri si svilupperanno e l'aumento della produttività permetterà a tutti di lavorare meno e guadagnare di più. Ma se in Italia non si creano condizioni per fare investimenti, tecnologici e non, i nostri giovani continueranno a cercare lavori migliori all'estero"."È stata una grande e importante giornata oggi e – ha affermato– sono felice di aver dato voce ai giovani della Generazione Z. È una generazione che ha ben chiaro cosa vuole in termini di valori, aspettative, carriera ed equilibrio vita-lavoro e come ogni generazione lo esprime con un suo linguaggio. Le aziende che vogliono attrarre i migliori talenti devono dimostrarsi flessibili per capirli al meglio. Facilitare questo dialogo è anche lo scopo di eventi come quello di oggi. Oggi in Europa assistiamo a un paradosso: come emerge dai nostri dati MEOS, l'Europa è il più continente dove le prospettive di assunzione nel prossimo trimestre sono le meno forti, ma allo stesso tempo l'80% delle aziende europee afferma di avere difficoltà nel trovare profili con le competenze ricercate. È un riflesso della grande incertezza che sta frenando l'economia globale. In questo scenario l'Italia deve essere consapevole di come sia una grande fucina di talenti e di giovani ricchi di competenze, una delle migliori in Europa e quindi nel mondo".L'evento è stato organizzato incon Junior Achievement Italia, Sky TG24, RDSNEXT, MIT Technology Review Italia, LINC magazine, Opinno, MoSt.