Osservatorio Small Business di SumUp, Dazi: per 7 commercianti su 10 hanno avuto un impatto negativo sul business

(Teleborsa) -continuano a mettere sotto pressione le piccole imprese italiane:, complici l’aumento dei costi, le difficoltà nei rifornimenti e il cambiamento delle abitudini di consumo da parte dei clienti.hanno influito negativamente sulle attività di numerosi commercianti, con tempi di consegna più lunghi, rincari delle materie prime e la necessità di adattare rapidamente la propria offerta. Quasi la metà degli esercenti, inoltre, rileva cheL’, fintech attiva nel settore dei pagamenti digitali con soluzioni innovative per business di ogni dimensione, fotografa lo stato d’animo e le strategie degli esercenti italiani in un contesto economico ancora instabile, tracciando le priorità per i prossimi 12 mesi: riduzione della burocrazia, accesso al credito più semplice e conveniente e tecnologie digitali accessibili per gestire pagamenti, vendite e attività d’impresa."Le tensioni commerciali registrate nelle ultime settimane sono al centro delle preoccupazioni degli esercenti italiani, che si trovano a operare in un contesto economico sempre più complesso e instabile." dichiara"Nonostante queste difficoltà, le piccole imprese italiane stanno dando prova di una straordinaria capacità di adattamento, reagendo con prontezza e concretezza. Diversificazione dell’offerta, fidelizzazione della clientela e maggiore attenzione ai canali digitali sono tra le risposte più adottate per fronteggiare la crisi. In questo percorso, la tecnologia si conferma una leva strategica, in grado diper affrontare il cambiamento con maggiore consapevolezza ed efficienza".Tensioni commerciali, le principali sfide per gli esercenti. Instabilità nei mercati internazionali e incertezza dei consumi stanno ridefinendo le priorità operative delle piccole imprese italiane. Nell’ultimo anno, il 49,1% degli esercenti ha dovuto far fronte a un aumento dei costi di consegna e delle materie prime, mentre il 23,1% ha sperimentato un allungamento dei tempi di approvvigionamento. In molti casi, queste criticità hanno imposto un cambio forzato nella catena di fornitura (20,1%) e, in alcuni casi, una riduzione della varietà di prodotti offerti (19,5%).Parallelamente, il comportamento dei consumatori è cambiato in modo evidente: iIl 30,3% nota anche una tendenza verso alternative più economiche, segnale di una maggiore fragilità del potere d’acquisto e di una pressione aggiuntiva sulla sostenibilità dei margini.Le soluzioni messe in campo dai commercianti. Il 29,7% dei commercianti ha puntato sul lancio di nuovi prodotti o sulla diversificazione dell’offerta, mentre, ha rafforzato leNon manca una crescente attenzione ai canali di vendita digitali, indicata dal 12,8% degli esercenti come leva per ampliare il proprio raggio d’azione. Sul fronte della strategia dei prezzi, il 45,4% ha optato per un aumento, di cui il 40,2% moderato, al fine di bilanciare la necessità di coprire i maggiori costi senza allontanare la clientela; mentre il 19,5% ha scelto di ridurre i margini di profitto per mantenere competitività e attrattività.Guardando al futuro, gli esercenti indicano come priorità il sostegno concreto alla propria attività:(ad esempio per i costi energetici o l’adozione del digitale), e il 17,8% vede nell’accesso facilitato al credito e in strumenti digitali per pagamenti e gestione aziendale (17,8%) elementi fondamentali per navigare l’incertezza con maggiore sicurezza.Tecnologia e futuro:– La tecnologia rappresenta una risorsa strategica per ottimizzare processi e migliorare la competitività, tanto che circa 1 imprenditore su 5 ha già investito in strumenti digitali per rendere più efficiente la gestione quotidiana del proprio business. Tuttavia, quando si parla di intelligenza artificiale,: il 49,4% degli esercenti dichiara di, mentre un ulteriore 24,1% afferma di essere interessato, ma di non aver ancora iniziatoa utilizzarla.Solo una parte minoritaria ha già avviato l’integrazione dell’IA nelle proprie attività:Un segnale, questo, di come l’adozione dell’intelligenza artificiale sia ancora in una fase iniziale, ma con margini di crescita importanti, soprattutto in un contesto dove innovazione e adattabilità sono sempre più determinanti per la tenuta e lo sviluppo del commercio locale.