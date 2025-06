Albano (Mef): "Stabilità e credibilità: l’Italia torna ad attrarre i mercati"

(Teleborsa) - "Oggi l’Italia è percepita in modo molto diverso rispetto al passato dai mercati internazionali, grazie. Ne è prova il fatto che lo spread è sceso da 233 punti base a meno di 90, con previsioni che lo stimano intorno ai 70-75 punti. Tutto questo dimostra quanto il nostro Paese sia ormai considerato un partner affidabile.Al Ministero dell’Economia e delle Finanze ho istituito, con l’obiettivo di superare la frammentazione gestionale e garantire una governance unitaria. Questo patrimonio, tra i più rilevanti a livello europeo, rappresenta una risorsa strategica per lo sviluppo del Paese.In quest’ottica, è necessario procedere a una revisione normativa che valorizzi il settore dell’abitare e promuova strumenti come il social housing, il silver housing e gli studentati. L’obiettivo è fare del patrimonio pubblico una vera leva economica per il futuro". Lo ha dichiarato, nel corso della tavola rotonda "Economia nazionale, impresa e industria" che si è svolta nell’ambito dell’evento "Italia 2035, strategie per un futuro di crescita e stabilità", promosso da"Molte delle previsioni contenute nella Legge Delega 111/2023 - ha sottolineato- sono già state attuate attraverso sedici decreti legislativi (pubblicati in Gazzetta Ufficiale) e quattro testi unici. Tra le disposizioni più rilevanti spiccano quelle dedicate all’economia nazionale e al tessuto imprenditoriale. In un momento particolarmente delicato come quello attuale, l’introduzione di norme fiscali orientate a venire incontro alle esigenze di cittadini, famiglie e imprese genera senza dubbio un. Per le imprese sono state adottate misure di semplificazione che coinvolgono anche i lavoratori autonomi: oggi èIn particolare, lo Statuto del contribuente è stato potenziato con l’introduzione di un contraddittorio preventivo: quando l’amministrazione intende muovere contestazioni, deve prima trasmettere uno schema di contestazione (e non un atto di accertamento), consentendo così a contribuenti e professionisti di avviare un dialogo costruttivo".Di incentivi e sostegni alle imprese italiane ha parlato Massimo Bitonci, sottosegretario al ministero per le imprese e il made in Italy: "Il nuovo ‘’, una misura attesa da anni, ha già ricevuto il parere della Ragioneria Generale dello Stato ed è al vaglio della Conferenza delle Regioni e, a brevissimo, sarà operativo. In Italia esistonoun terzo è di competenza statale, mentre i due terzi sono regionali. Si tratta di una vera e propria giungla normativa, che il Codice intende semplificare sia nel numero sia nella struttura, puntando a razionalizzare l’intero sistema.Attraverso un’attenta attività di monitoraggio condotta presso il Ministero, l’obiettivo è quello di. Tra le misure più rilevanti attualmente attive presso il nostro dicastero c’è ‘Transizione 5.0’, che insieme a ‘Industria 4.0’ mobilita risorse per circa 13 miliardi di euro. I dati, nonostante una partenza inizialmente complessa, sono positivi. Le difficoltà derivano soprattutto dalle stringenti indicazioni fornite dall’Unione Europea in merito alla certificazione ex ante ed ex post per il calcolo e la riduzione dei consumi, che hanno inevitabilmente reso più articolata l’attuazione della misura".Sviluppo tecnologico sono le parole d’ordine per: "Noi sviluppiamo una serie di attività strettamente integrate con le più avanzate tecnologie, valorizzando al tempo stesso la nostra filiera: ci poniamo infatti come elemento di transizione e di supporto per le imprese partner, accompagnandole nell’ambito delle nostre produzioni. La parola d’ordine è ‘’: grazie alle competenze distintive che ci appartengono fin dal dna aziendale, collaboriamo quotidianamente con piccole e medie imprese e con artigiani, insieme ai nostri dipendenti, per rendere Fincantieri sempre più grande. È inoltre fondamentale investire nella formazione: introdurre strumenti di alta tecnologia — dalla robotica all’automazione — non solo semplifica le attività più gravose, ma apre nuove prospettive, conferendo maggiore dignità a un lavoro operaio sempre più qualificato".Pmi al centro perimprenditore: "Le piccole e medie imprese sono l’asse portante dell’economia italiana, quindi, bisogna avere un forte focus su di loro. In linea di massima leovviamente hanno più difficoltà ad accedere rispetto alle grandi ma sono convinto che debbano svolgere un ruolo fondamentale per trascinare tutta la filiera. Ci deve essere un impegno da parte delle grandi imprese che beneficiano di politiche europee a trascinare con sé tutto il tessuto industriale italiano".