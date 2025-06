UNRAE, Mercato veicoli commerciali: a maggio -11%

(Teleborsa) - Prosegue ilper il mercato dei veicoli commerciali in Italia, che asullo stesso mese 2024 con 16.487 veicoli immatricolati contro i 18.523 di maggio dello scorso anno. Il bilancio dei primi cinque mesi del 2025 conferma la forte flessione del comparto, con 79.358 immatricolazioni, in calo del 13,1% rispetto alle 91.291 registrate tra gennaio e maggio 2024.Laprosegue a rilento anche per i veicoli commerciali leggeri, seppur con BEV in recupero nel mese: la quota di veicoli elettrici puri si attesta al 5,4%, in crescita sia rispetto all’1,4% di maggio 2024 (penalizzato dall’attesa per gli incentivi) sia rispetto al 3,4% di aprile 2025. In questo scenario, ilfinanziato con fondi residui degli scorsi anni. Il piano dovrebbe presentare caratteristiche simili al programma in vigore lo scorso anno, e per diventare operativo - sottolinea UNRAE - richiederà l’adozione di un DPCM da parte del Governo.Parallelamente, il 19 maggio scorso, il MASE ha annunciato – in modo del tutto inaspettato – unsia vetture che commerciali leggeri, finanziato utilizzando risorse precedentemente destinate dal PNRR alla realizzazione di infrastrutture pubbliche di ricarica."È. L’iniziativa del MIMIT è senz’altro meritevole, ma richiede tempi certi e rapidi. Anche la misura annunciata dal MASE, benché conseguente ad un sostanziale insuccesso, rappresenta un segnale positivo, ma per essere davvero utilementre la stessa revisione del PNRR è ancora soggetta all’approvazione delle autorità europee. Inoltre, per i veicoli commerciali è fondamentale un coordinamento efficace fra i due piani che eviti criticità operative e di mercato", affermaPer il piano del MASE, è anche necessario verificare la possibilità di modificare i vincoli attualmente previsti in aggiunta all’obbligo di rottamazione – come la sede legale in aree funzionali o la dimensione di microimpresa – che potrebbero compromettere l’efficacia complessiva della misura adottata."UNRAE ha già indicato con chiarezza i principali fattori abilitanti per accompagnare la transizione: infrastrutture e credito d’imposta. Misure coordinate e tempestive sono essenziali per sostenere il mercato e garantire la competitività del comparto nel medio-lungo periodo", evidenzia il. Tra i fattori evidenziati da UNRAE vi è la necessità di sviluppare le infrastrutture di ricarica anche per i veicoli commerciali leggeri, come già previsto per quelli pesanti. A questo proposito, l’Associazione sottolinea con rammarico la scarsa capacità di spesa dei fondi PNRR destinati al settore: deiAltrettanto rilevante è l’introduzione di un credito di imposta al 50% per investimenti privati in infrastrutture di ricarica fast, superiori ai 70 kW, da attivare per il triennio 2025-2027.La struttura del mercato di maggio 2025, con dati quasi definitivi, confrontata con lo stesso periodo 2024, conferma(+2,8 %, all’8,4% nei 5 mesi). I privati perdono 1 punto di quota, al 14,6% (15,8% nel cumulato). Il noleggio a lungo termine cede 3 decimali, fermandosi al 29,0% del totale mercato nel mese e al 30,4% nei primi 5 mesi (-2,7 %), per la pesante flessione delle società Top, a fronte di un ottimo incremento delle Captive. Il noleggio a breve cede in volume, mantenendosi al 7,8% di quota (+0,1 %, 4,8% nel cumulato, -1,3 %), enti e società mantengono la prima posizione seppur con una quota in contrazione al 39,4% di share (-1,5 % e al 40,5% in gennaio-maggio, +2,1 %).Sul fronte delle motorizzazioni, in maggio il(-4,9 % e all’81,6% a gennaio-maggio, -1 %). Il motore a benzina perde nel mese 4 decimali, al 3,7% del totale (3,9% nei 5 mesi). Il Gpl si ferma al 2,3% nel mese e nel cumulato, i veicoli plug-in si portano allo 0,5% di share nel mese e allo 0,4% nei 5 mesi. Come anticipato, recuperano i veicoli BEV, che passano dall’1,4% di un anno fa al 5,4% attuale (3,6% in gennaio-maggio), mentre i veicoli ibridi guadagnano 1,3 punti e coprono l’8,9% del totale (8,2% nel cumulato).La CO2 media ponderata in maggio(rispetto ai 196,0 g/Km dello stesso periodo 2024). Nei primi 5 mesi si riduce del 3,4% a 188,0 g/Km.