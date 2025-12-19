Milano 17:35
44.758 +0,66%
Nasdaq 20:01
25.319 +1,20%
Dow Jones 20:01
48.220 +0,56%
Londra 17:35
9.897 +0,61%
Francoforte 17:35
24.288 +0,37%

Ford richiama oltre 272mila veicoli negli USA causa malfunzionamento software modulo di parcheggio

Economia, Trasporti
(Teleborsa) - Ford sta richiamando 272.645 veicoli negli Stati Uniti a causa della perdita della funzione di parcheggio, che causa lo spostamento involontario del veicolo e aumenta il rischio di incidenti, ha dichiarato venerdì la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) statunitense.

L'azienda automobilistica del Michigan sta richiamando alcuni veicoli F-150 Lightning BEV 2022-2026, Mustang Mach-E 2024-2026 e Maverick 2025-2026, poiché il modulo di parcheggio integrato potrebbe non riuscire a bloccarsi in posizione di parcheggio quando il conducente inserisce la marcia, secondo la NHTSA.

Il software del modulo di parcheggio verrà aggiornato gratuitamente via internet o da un concessionario, ha aggiunto la NHTSA.
