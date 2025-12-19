Ford richiama oltre 272mila veicoli negli USA causa malfunzionamento software modulo di parcheggio

Ford

(Teleborsa) -sta richiamando 272.645 veicoli negli Stati Uniti a causa della, che causa lo spostamento involontario del veicolo e aumenta il rischio di incidenti, ha dichiarato venerdì la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) statunitense.L'azienda automobilistica del Michigan sta richiamando alcuni veicoli F-150 Lightning BEV 2022-2026, Mustang Mach-E 2024-2026 e Maverick 2025-2026, poiché il modulo di parcheggio integrato potrebbe non riuscire a bloccarsi in posizione di parcheggio quando il conducente inserisce la marcia, secondo la NHTSA.Il software del modulo di parcheggio verrà aggiornato gratuitamente via internet o da un concessionario, ha aggiunto la NHTSA.