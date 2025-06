Escalation Israele-Iran, S&P: aumentano rischi per governi regionali e banche

(Teleborsa) - Gli sviluppi nelpotrebberodegli enti sovrani e delle banche regionali. Lo afferma S&P Global Ratings in un rapporto sul tema.Israele ha spiegato che il suo obiettivo dichiarato dipotrebbe richiedere almeno due settimane, forse di più. La risposta dell'Iran è stata più ampia e più efficace nel colpire gli obiettivi israeliani rispetto agli attacchi dell'ottobre 2024.Israele hain Iran, tra cui un impianto di lavorazione nel più grande giacimento di gas del mondo, il giacimento di South Pars, e una raffineria ad Abadan. Se Israele prendesse di mira altri impianti di produzione petrolifera, potrebbe perturbare le dinamiche del settore petrolifero globale, spiega S&P. L'Iran rappresenta il 3% della produzione mondiale di petrolio e circa il 7% della produzione di gas.Secondo l'agenzia di rating, ècon il proseguire degli attacchi, soprattutto se l'amministrazione statunitense aumentasse il suo sostegno diretto alle azioni di Israele. Non va inoltre dimenticato che forze per procura, come gli Houthi in Yemen, potrebbero interrompere le rotte commerciali e le infrastrutture petrolifere.Il rapporto di S&P osserva che iche potrebbero esercitare pressioni sul credito regionale includono l'interruzione delle principali rotte di trasporto, le fluttuazioni dei prezzi dell'energia, la riduzione del turismo, i deflussi di capitali, l'aumento della spesa per la sicurezza e la minore fiducia di consumatori e investitori. Inoltre, prevede che prezzi del petrolio potenzialmente più elevati andranno a vantaggio della regione solo se la produzione continuerà, la domanda globale sarà sostenuta e le rotte commerciali rimarranno aperte."Il conflitto sta mettendo alla prova le precedenti ipotesi di S&P, aumentando il rischio di ribasso, anche a causa della prospettiva di un'ulteriore escalation - ha affermato Benjamin Young, analista di S&P Global Ratings - Finora, gli sviluppi suggeriscono che, come gli Stati Uniti o i paesi del Golfo.""Le banche del Consiglio di cooperazione del Golfo mostrano una forte resilienza di bilancio nei nostri scenari di stress test, nonostante uni negative sulla loro affidabilità creditizia", ??ha affermato Mohamed Damak, analista di S&P Global Ratings.