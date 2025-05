Genertel e Altroconsumo Connect insieme per l’assicurazione sulla casa

Generali

(Teleborsa) - Al via la partnership per l’assicurazione casa tra, Compagnia di assicurazioni Diretta di, e, broker assicurativo della Fondazione Altroconsumo, che svolge in modo trasparente e indipendente l’attività di comparazione tra i prodotti assicurativi presenti sul mercato. I soci e i fan di Altroconsumo possono ora accedere ae personalizzare la propriain base alle proprie necessità.Oggi larappresenta il bene più importante degli italiani, con il 77% che vive in un immobile di proprietà, ma la percentuale assicurata è relativamente bassa. Secondo un’indagine dell'(Associazione Nazionale delle Imprese di Assicurazione) solo il 50% ha sottoscritto una copertura contro il rischio incendio, di cui il 20% collegata al mutuo utilizzato per acquistarle; inoltre, nonostante il 75% delle abitazioni sia esposto a un rischio significativo di calamità naturali di vario tipo, poco meno del 5% viene protetto contro questi eventi.Questo dato evidenzia un: proteggere adeguatamente il propriorispetto all’evoluzione dei rischi, da quelli relativi a incendio e responsabilità verso terzi, a quelli legati a fenomeni ambientali sempre più frequenti, fino al cyber risk. In particolare, attraverso Altroconsumo Connect, broker assicurativo della Fondazione Altroconsumo, i soci e i fan di Altroconsumo potranno acquistare la nuova copertura casa, appositamente selezionata per loro, costruendo fin da subito una soluzione assicurativa tarata sui propri bisogni, grazie all’ampia gamma di garanzie proposte. Con Genertel Casa è possibile scegliere il pacchetto più adatto alla propria situazione abitativa."Con questo accordo vogliamo sottolineare l’importanza delle coperture assicurative su un bene principale come la casa. Vediamo in Altroconsumo Connect un ottimo partner con il quale condividiamo i valori di attenzione alle persone, trasparenza, qualità e innovazione, che guidano il nostro e il loro operato quotidiano. Insieme sensibilizzeremo i loro soci sulla cultura della protezione: i dati ci raccontano di un livello di sotto assicurazione nella gestione dei rischi all’interno delle famiglie", ha dichiarato, Chief Sales & Marketing Officer di Genertel.“Con grande entusiasmo, Altroconsumo Connect rinnova la sua collaborazione con Genertel, consolidando una partnership strategica per offrire soluzioni assicurative sempre più mirate alle reali necessità dei nostri soci e dei fan. Con la polizza Genertel Casa, puntiamo a garantire una protezione completa per l’abitazione e la serenità delle famiglie. Questo prodotto rappresenta un esempio concreto del nostro impegno nel fornire alle persone le coperture migliori presenti nel mercato” ha dichiarato, Business Developer di Altroconsumo Connect.