Svas Biosana acquista il 51% di Mehos per 0,9 milioni di euro

Svas Biosana

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella produzione di dispositivi medici destinati alle strutture sanitarie, ha sottoscritto un, società con sede ad Arese (MI) specializzata nella commercializzazione di dispositivi medici, con un focus prevalente verso le strutture sanitarie pubbliche.L'accordo per l'acquisizione del 51% prevede un, da versare nell'arco di tre anni, oltre ad un earn-out - una componente variabile legata al raggiungimento di specifici risultati economici (EBITDA) nei prossimi quattro anni. SVAS si è inoltre impegnata a supportare la crescita di MEHOS attraverso un finanziamento pari a 1 milione, da erogare entro tre anni. Il perfezionamento dell'operazione è previsto entro il mese di luglio 2025.Nel 2024, MEHOS ha registrato unpari a 5,6 milioni di euro, undi 0,007 milioni di euro e una Posizione Finanziaria Netta cash negative pari a 1,6 milioni di euro. L'acquisizione e il relativo impegno di finanziamento saranno interamente sostenuti con mezzi propri."L'ingresso in Mehos rappresenta un'operazione mirata e pienamente coerente con la nostra strategia di espansione nel segmento della distribuzione di dispositivi medici destinati alla sanità pubblica - ha commentato l'- Pur trattandosi di una realtà di dimensioni contenute, Mehos opera in un ambito ad alta specializzazione e con interessanti prospettive di crescita. L'obiettivo è avviare, a partire da questa acquisizione, la creazione di una piattaforma distributiva nel Nord Italia, in grado di servire il mercato locale in modo capillare ed efficiente".