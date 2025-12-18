Accenture, ricavi 1Q26 in crescita al top della guidance aziendale, confermate stime EPS rettificato FY26

Accenture

(Teleborsa) -ha chiuso ilconpari a 20,94 miliardi di dollari, in aumento del 12% in dollari USA e del 10% in valuta locale rispetto al primo trimestre dell'anno fiscale 2025. Il settore della consulenza ha fatto registrare nuovi ordini per 9,88 miliardi e quello dei servizi gestiti per 11,06 miliardi. I nuovi ordini in intelligenza artificiale avanzata hanno toccato i 2,2 miliardi.hanno raggiunto i 18,74 miliardi, con un incremento del 6% in dollari USA e del 5% in valuta locale, posizionandosi al, compreso tra 18,1 e 18,75 miliardi di dollari, ovvero una crescita compresa tra l'1% e il 5% in valuta locale.Il Margine operativo GAAP è sceso di 140 punti base al 15,3% dal 16,7% del primo trimestre dell'anno fiscale 2025; ilha registrato un aumento di 30 punti base al 17,0%.L'Utile diluito per azione GAAP si è attestato a 3,54 dollari, in calo dell'1% rispetto al primo trimestre dell'anno fiscale 2025;è migliorato del 10% a 3,94 dollari.Ilsi è passato a 1,5 miliardi da 0,87 miliardi del periodo di confronto. Laè stata di 3,3 miliardi, di cui 2,3 miliardi in riacquisti o rimborsi di 9,5 milioni di azioni e pagamenti di dividendi in contanti per 1 miliardo, ovvero 1,63 dollari per azione, con un aumento del 10%.Per l'Accenture continua a prevedere unacompresa tra il 2 e il 5% in valuta locale. Escludendo un impatto stimato dell'1% derivante dalle attività federali statunitensi, l'azienda continua a prevedere una crescita dei ricavi pari al 3-6% in valuta locale.L'azienda ora prevede uncompreso tra il 15,2% e il 15,4%, con un'espansione compresa tra 50 e 70 punti base; mentre, continua a prevedere uncompreso tra il 15,7% e il 15,9%, con un'espansione compresa tra 10 e 30 punti base.L'è atteso ora tra 13,12 e 13,50 dollari, con un aumento compreso tra l'8% e l'11%; mentre, le attese sull'sono confermate tra 13,52 e 13,90 dollari, con un aumento compreso tra il 5% e l'8%."Sono molto soddisfatta dei nostri 21 miliardi di dollari di nuovi ordini, inclusi. Abbiamo registrato una crescita del fatturato del 5% in valuta locale, al top delle nostre previsioni, continuando a guadagnare quote di mercato. Abbiamo inoltree approfondito le nostre partnership di ecosistema per aiutare i clienti a realizzare valore. Questi risultati riflettono la nostra strategia di essere ilpartner di riferimento per la reinvenzione dei nostri clienti", ha commentato