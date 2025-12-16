Credito Lombardo Veneto chiude AuCap da 20 milioni. Entrano Banco Desio e First Capital

Banco di Desio e della Brianza

(Teleborsa) -, banca privata e indipendente fondata nel 2012, haper un totale, deliberato a supporto dell'esecuzione del nuovo piano di sviluppo.hanno confermato in modo significativo il proprio impegno nel progetto, sottoscrivendo complessivamente, si legge in una nota. La restante parte dell'aumento di capitale è stata integralmente sottoscritta e versata da nuovi investitori, con una domanda che ha superato l'ammontare offerto. Tra i nuovi investitori ci sono soggetti istituzionali quotati come, oltre a gruppi industriali e finanziari di primo piano, tra cui Orion Holding, gruppo bresciano attivo nei servizi finanziari specializzati e di cui fa parte anche My Credit.Il completamento dell'aumento di capitale rafforza la struttura patrimoniale della banca e consente di accelerare sull'esecuzione delle principali direttrici del piano industriale focalizzate sullo sviluppo di linee di business specialistiche e sul rafforzamento dello schema di banca commerciale,"Il successo dell'aumento di capitale rappresenta un passaggio chiave nel percorso di rilancio di Credito Lombardo Veneto - commenta l'- Ringrazio i principali soci storici per la rinnovata fiducia e i nuovi investitori istituzionali e industriali per aver scelto di affiancare la banca non solo con i capitali, ma in prospettiva anche con competenze e sinergie commerciali che saranno determinanti nell'esecuzione del piano di sviluppo. Oggi Credito Lombardo Veneto dispone delle risorse necessarie per accelerare la crescita e attuale la manovra industriale prevista dal piano strategico 2026-2029".Il prossimo passo della banca - che ha filiali a Brescia, dove ha sede anche la direzione dell'istituto, Sarezzo e Bergamo - sarà un, con l'ingresso di nuove personalità coerenti con il cambio di business model e i nuovi equilibri nell'azionariato.