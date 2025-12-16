Credito Lombardo Veneto chiude AuCap da 20 milioni. Entrano Banco Desio e First Capital

(Teleborsa) - Credito Lombardo Veneto
, banca privata e indipendente fondata nel 2012, ha chiuso con successo l'aumento di capitale
per un totale 20 milioni di euro
, deliberato a supporto dell'esecuzione del nuovo piano di sviluppo.
I soci storici
hanno confermato in modo significativo il proprio impegno nel progetto, sottoscrivendo complessivamente 10 milioni di euro
, si legge in una nota. La restante parte dell'aumento di capitale è stata integralmente sottoscritta e versata da nuovi investitori, con una domanda che ha superato l'ammontare offerto. Tra i nuovi investitori ci sono soggetti istituzionali quotati come Banco di Desio e della Brianza
e First Capital
, oltre a gruppi industriali e finanziari di primo piano, tra cui Orion Holding, gruppo bresciano attivo nei servizi finanziari specializzati e di cui fa parte anche My Credit.
Il completamento dell'aumento di capitale rafforza la struttura patrimoniale della banca e consente di accelerare sull'esecuzione delle principali direttrici del piano industriale focalizzate sullo sviluppo di linee di business specialistiche e sul rafforzamento dello schema di banca commerciale, ampliando il modello di business da banca tradizionale a challenger bank
.
"Il successo dell'aumento di capitale rappresenta un passaggio chiave nel percorso di rilancio di Credito Lombardo Veneto - commenta l'AD Paolo Gesa
- Ringrazio i principali soci storici per la rinnovata fiducia e i nuovi investitori istituzionali e industriali per aver scelto di affiancare la banca non solo con i capitali, ma in prospettiva anche con competenze e sinergie commerciali che saranno determinanti nell'esecuzione del piano di sviluppo. Oggi Credito Lombardo Veneto dispone delle risorse necessarie per accelerare la crescita e attuale la manovra industriale prevista dal piano strategico 2026-2029".
Il prossimo passo della banca - che ha filiali a Brescia, dove ha sede anche la direzione dell'istituto, Sarezzo e Bergamo - sarà un rinnovo della governance
, con l'ingresso di nuove personalità coerenti con il cambio di business model e i nuovi equilibri nell'azionariato.