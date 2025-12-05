MPS, Cda rinnova all'unanimità la piena fiducia all'Ad Lovaglio

Banca Monte dei Paschi di Siena

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione diha rinnovato alllaall’amministratore delegato, confermandone i requisiti di correttezza previsti dagli articoli 4 e 5 del DM 169/2020 e dagli orientamenti della BCE sugli esponenti bancari. Lo comunica l’istituto in una nota, precisando che il via libera arriva al termine di un’istruttoria approfondita. Lovaglio risulta indagato nell’inchiesta della Procura di Milano relativa al tentativo di scalata del Monte suSul, il cda sottolinea che il processo di aggregazione tra Mps e Mediobanca procede "a pieno regime", con i gruppi di lavoro delle due banche impegnati a realizzare rapidamente le sinergie previste e a sostenere crescita e creazione di valore.Parallelamente,ha comunicato di aver sottoscritto gliper la rdell’ex amministratore delegatoe del direttore generale, secondo i termini approvati dal cda il 1° dicembre. A entrambi sarà riconosciuta una somma complessiva pari a, tetto massimo previsto dalla politica retributiva dell’istituto.Perè previsto un importo lordo di 4,3 milioni al termine del rapporto di lavoro, comprensivo del corrispettivo per il preavviso e delle rinunce connesse alle cariche sociali, oltre a 700mila euro per obblighi di non concorrenza, non sollecitazione e non storno della durata compresa tra sei e dodici mesi.riceverà 4,625 milioni di euro lordi alla cessazione del rapporto, più 375mila euro per analoghi impegni post-uscita, della durata di tre mesi.Mediobanca precisa che le condizioni dei due pacchetti di uscita sono state approvate nel rispetto della normativa sulle operazioni con parti correlate, in coerenza con ledeliberante dall’assemblea, con il CCNL dirigenti del credito e con i contratti individuali. Restano inoltre invariati i diritti retributivi maturati nei precedenti piani di incentivazione di breve e medio-lungo termine.