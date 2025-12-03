Milano 17:29
43.355 0,00%
Nasdaq 17:32
25.543 -0,05%
Dow Jones 17:32
47.722 +0,52%
Londra 17:30
9.691 -0,11%
Francoforte 17:30
23.682 -0,12%

Il FTSE MIB chiude a 43.380,64 punti

Borsa: Stabile Milano, che riporta un cauto +0,06%
Giornata fiacca per Milano, che porta a casa un modesto +0,06%, terminando le negoziazioni a 43.380,64 punti.
