Borsa: Frazionale rialzo per Milano che porta a casa un mediocre +0,66%

Il FTSE MIB chiude la seduta a 44.757,55 punti

In breve, Finanza
Milano riporta un guadagno dello 0,66%, terminando a 44.757,55 punti.
