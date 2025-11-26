Milano 17:35
43.130 +1,01%
Nasdaq 18:49
25.284 +1,06%
Dow Jones 18:49
47.535 +0,90%
Londra 17:35
9.692 +0,85%
Francoforte 17:35
23.726 +1,11%

Borsa: Apprezzabile rialzo per Milano, in progresso dell'1,01%

Il FTSE MIB chiude a 43.130,32 punti

In breve, Finanza
Milano guadagna bene e porta a casa un +1,01%, terminando la sessione a 43.130,32 punti.
