Milano 17:35
43.519 +0,32%
Nasdaq 18:47
25.567 -0,15%
Dow Jones 18:47
47.866 -0,03%
Londra 17:35
9.711 +0,19%
Francoforte 17:35
23.882 +0,79%

Borsa: Frazionale rialzo per Milano che porta a casa un mediocre +0,32%

Il FTSE MIB chiude la seduta a 43.519,07 punti

Milano riporta un guadagno dello 0,32%, terminando a 43.519,07 punti.
