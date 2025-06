Sostenibilità, Polimi: il 74% delle aziende agricole adotta una pratica circolare

(Teleborsa) - Il mondo agricolo italiano si trova oggi ad affrontare una molteplicità di sfide economiche, sociali e ambientali: incrementare il reddito per gli agricoltori, rendere il settore più attrattivo, soddisfare una domanda alimentare in crescita e far fronte all'aumento dei costi. E poi, è necessario ridurre le pressioni sul suolo, tutelare le risorse idriche e la biodiversita`, adattarsi a condizioni ambientali sempre più estreme e imprevedibili, contrastando le perdite agricole e gli sprechi alimentari. In questo contesto, in Italia, l'adesione alle strategie circolari è già molto alta: il 74% delle aziende agricole (con una forma giuridica più strutturata) adotta almeno una pratica circolare, basata sull'uso sostenibile e rigenerativo delle risorse naturali, per prevenirne l'esaurimento e ridurne lo spreco. È quanto emerge dallapresentata oggi durante il convegnoUno degli oltre 50 differenti filoni di ricerca degli Osservatori Digital Innovation dellache affrontano tutti i temi chiave dell'Innovazione Digitale nelle imprese e nella Pubblica Amministrazione.Prime su tutte, ci sonocome agricoltura integrata, conservativa, tutela della biodiversità o mantenimento degli ecosistemi (adottate nel 53% dei casi); poi gli, come l'uso di materie prime ricavate da scarti di processo, acqua riutilizzata ed energia da fonti rinnovabili (48%); la, inclusi il recupero, la donazione e la ritrasformazione (38%); lacome materie prime nell'industria, fertilizzanti agricoli o altre applicazioni (33%). L'adozione di pratiche circolari avviene con modalità differenti a seconda della dimensione aziendale, anche se le distanze sono inferiori rispetto a quanto ci si potrebbe aspettare: sono presenti nell'82% delle imprese molto grandi, contro il 77% delle grandi, il 76% delle medie e il 73% delle piccole.Dalla produzione alla distribuzione, nellauna delle strade percorribili e` quella dei modelli di filiera corta, che fanno leva sulla prossimità geografica, relazionale e informativa. Oggi isi configurano come possibile alternativa ai canali distributivi tradizionali: i consumatori liprediligono per la maggiore attenzione ai valori etici e sostenibili, ma lacontinua a dare maggiori garanzie dal punto di vista del risparmio e facilità d'acquisto. I due modelli possono convivere.E, al centro del dibattito sulla sostenibilità, c'è il, visto come uno dei grandi nemici dell'ambiente. Ma e` tutt'altro che semplice giudicarne l'impatto ambientale: non si possono, infatti, considerare solo i rifiuti che genera, ma anche le funzioni essenziali di protezione, conservazione, trasporto e comunicazione del cibo, contribuendo anche a ridurre gli sprechi alimentari. Oggi è fondamentale ripensare l'imballaggio dei prodotti alimentari in chiave circolare, tracciabile e sostenibile, conciliando la tutela ambientale, con la riduzione degli sprechi e qualita` del prodotto."Pluralità, relazioni, collaborazioni: sono questi i temi al centro del confronto tra istituzioni, imprese e settore terziario nell'ottica della promozione di un sistema agroalimentare sempre più innovativo e sostenibile. Per avanzare nella transizione verso sistemi agroalimentari sostenibili, sarà indispensabile adottare approcci condivisi e inclusivi, capaci di coinvolgere tutti gli attori della filiera – osserva–. Nessuno deve essere lasciato indietro, a partire dagli agricoltori fino ai consumatori e cittadini. E questo potrà accadere lavorando sulle collaborazioni, sulla valorizzazione delle relazioni, sullo sviluppo di approcci multi-dimensionali, ma soprattutto con il supporto dell'innovazione"."L'importanza delle collaborazioni di sistema emerge con forza, ad esempio, nell'ambito delle iniziative a livello urbano come gli Hub Aiuto Alimentare del Comune di Milano – prosegue–. Nel 2024, è stato recuperato il 25% in più di eccedenze alimentari rispetto al 2023: 795,3 tonnellate di cibo, distribuite a 14.973 nuclei familiari per un totale di oltre 126mila persone e 3.867 minori in condizioni di vulnerabilità. Un lavoro che non si ferma qui ma che darà vita a una serie di iniziative e azioni nate proprio dalla messa a fattor comune di competenze e relazioni tra tutti gli attori coinvolti"."Il passaggio da una visione fortemente ambientale della sostenibilità a un approccio più multi-dimensionale, che tiene cioè in conto gli aspetti economici e sociali, non è affatto scontato – spiega–. La maggior parte degli schemi e delle valutazioni di sostenibilità nel settore agroalimentare tendono a concentrarsi spesso sugli aspetti ambientali, tralasciando fattori altrettanto cruciali che possono minare la sopravvivenza stessa del settore. Non può esserci vera sostenibilità se non si preservano, oltre all'ambiente, la competitività, la redditività e l'attrattività dell'agricoltura".