ESPE avvia con Esco Agroenergetica una JV per impianti agrivoltaici fino a 100 kW

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore delle energie rinnovabili, ha siglato un, società specializzata nel supporto tecnico-economico alle imprese agricole, attraverso la, finalizzata allo sviluppo di soluzioni agrivoltaiche di piccola taglia destinate in particolare alle aziende agricole con disponibilità di superfici inferiori ai 3.000 mq.La Joint Venture tra ESPE ed Esco Agroenergetica, due realtà consolidate nel settore delle energie rinnovabili, rispettivamente nel fotovoltaico e nell'agrivoltaico, è finalizzata all'integrazione delle relative competenze perLa NewCo sarà focalizzata in particolare sucon moduli fotovoltaici ad inseguimento o a spalliera, pensate per garantire efficienza installativa, rapidità autorizzativa e replicabilità industriale. HelioGea Energy offrirà un modello chiavi in mano, gestendo l'intero processo: identificazione della clientela, valutazione tecnico-economica, gestione dell'iterautorizzativo, progettazione, costruzione, messa in esercizio e servizi post–installazione. Con questo posizionamento HelioGea Energy si propone come operatore specializzato negli impianti agrivoltaici di piccola scala, collocandosi oltre i segmenti C&I e Utility Scale e consentendo anche alle imprese agricole con superfici ridotte di accedere a un impianto agrivoltaico capace di mantenere il terreno coltivabile.Il capitale sociale di HelioGea Energy, con sede legale a Grantorto (PD), è pari a 50.000 euro,. Il Consiglio di Amministrazione di HelioGea Energy è composto da tre membri, di cui Enrico Meneghetti Presidente, indicato da ESPE, Marino Berton Amministratore Delegato, designato da Esco Agroenergetica, e Manuel Quattrini in qualità di consigliere, individuato congiuntamente dalle parti."Per ESPE l'innovazione nel settore delle rinnovabili è sempre stata un valore centrale, e crediamo che l'agrivoltaico di piccola taglia possa davvero cambiare il modo in cui le aziende agricole gestiscono la propria energia - ha dichiarato- Questa joint venture nasce dalla volontà di rendere accessibili soluzioni efficienti e sostenibili anche a chi dispone di superfici ridotte. Con HelioGea Energy mettiamo insieme esperienze e competenze complementari, facendo un passo concreto verso un modello energetico più moderno e vicino alle esigenze reali del comparto agricolo".