Second hand, nasce Mira: l'aggregatore AI per gli acquisti

(Teleborsa) - E’ italiana la startup che ha lanciato iper semplificare e accelerare la ricerca e l’acquisto di prodotti di seconda mano.Si chiamae consente anche ad utenti meno “esperti” di acquisti second hand di poter cercare attraverso un unico punto di accesso tra le più grandi piattaforme quali Vinted, Wallapop, Vestiaire Collective e molti altri marketplace, riducendo la frammentazione nell’esperienzaanalizza i principali siti di annunci e-commerce, filtrando e mostrando solo i risultati più pertinenti in pochi secondi. Gli utenti possono cercare qualsiasi categoria – abbigliamento, elettronica, mobili o libri – senza dover consultare diversi portali manualmente.? Questa tecnologia permette di risparmiare tempo, semplificare le conversazioni con i venditori e visualizzare rapidamente le migliori offerte disponibili in real time sul mercato. Mira si presenta come una soluzione green e smart, incentivando il riuso e la sostenibilità ambientale tramite l’economia circolare.Inoltre,loro siti o sezioni pre-owned, senza bisogno di modificare i processi interni. Il servizio, lanciato il 27 ottobre 2025, sta riscuotendo già un grande apprezzamento tra chi cerca affari convenienti e chi vuole ridurre sprechi. Mira adotta algoritmi avanzati che apprendono dalle preferenze degli utenti e promette una ricerca personalizzata e affidabile.?I founders della startup hanno dichiarato di voler diventare il punto di riferimento europeoe. Con la sua interfaccia intuitiva e la velocità di risposta, Mira potrebbe presto cambiare le abitudini d’acquisto di milioni di persone.