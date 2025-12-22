Aeroporto Fiumicino raggiunge per la prima volta 50 milioni di passeggeri

(Teleborsa) -ha raggiunto l'importante traguardo deiper la prima volta nella storia dello scalo gestito da Aeroporti d Roma, società del Gruppo Mundys. Questa importante tappa è stata raggiunta poco prima delle, periodo in cui il Leonardo da Vinci si prepara adnel periodo che va dal 22 dicembre al 7 gennaio.Fiumicino entra così, secondo la classifica stilata dalla società specializzata Cirium, affiancato dallo scalo G.B. Pastine di Ciampino, che nel periodo delle festività si prepara ad accogliere circa 180 mila passeggeri.Il 2025 si chiuderà, quindi, conrispetto all’anno precedente. Un trend favorito dall'ampio network di collegamenti: circa 240 destinazioni servite ed oltre 30 nuove rotte inaugurate nel corso dell’anno verso 80 Paesi in tutto il mondo grazie a 100 compagnie aeree, inclusi sei nuovi vettori.A trainare la crescita di Fiumicino è soprattutto il, in particolare il, che svetta con 4,7 milioni di passeggeri trasportati, grazie alla ricca programmazione estiva, che ha toccato punte di 40 partenze giornaliere, ed al rafforzamento della destagionalizzazione, che ha visto il traffico di novembre e dicembre crescere del 20% rispetto al 2024 e di oltre il 75% rispetto al periodo pre-Covid. Molto bene anche, che nel 2025 ha registrato una crescita dei movimenti (arrivi e partenze) del 16%, specie verso Corea, Giappone e Bangladesh e al ritorno del collegamento con Hong Kong operato da Cathay Pacific.Quest'anno, grazie ai progetti di sviluppo su Fiumicino di vettori come, mentre l’ingresso dirappresenta un passaggio di grande, che può consolidare ulteriormente il ruolo del Leonardo da Vinci come hub di riferimento per il Sud Europa.Non solo grandi numeri, ma anche qualità dei servizi. Il principale scalo Capitolino è statoper l’ottava volta consecutiva eal recente International Airport Summit 2025 a Berlino.Un posizionamento che verrà rafforzato dal, che prevede oltreinteramente autofinanziati, per aumentare la connettività aerea, garantire la competitività del nostro sistema aeroportuale a livello globale e generare impatti economici e occupazionali concreti e duraturi sul territorio e in tutto il Paese."Il traguardo dei 50 milioni di passeggeri rappresenta il risultato di una programmazione operativa, di una visione industriale di lungo termine, di investimenti coerenti e del lavoro di una grande squadra di persone che, ogni giorno, contribuisce a consolidare il posizionamento di Roma Fiumicino come hub di livello globale", ha commentato, Amministratore Delegato di Aeroporti di Roma, parlando di "un’infrastruttura centrale per la sua connettività globale, a supporto dell’attrattività turistica e della competitività economica italiana". "Questo record rappresenta un ulteriore driver nell’implementazione del nostro Piano di sviluppo sostenibile, - aggiunge l'Ad - progetto strategico pensato per garantire capacità, resilienza e sostenibilità anche nei prossimi decenni, in linea con le sfide ambientali e industriali che attendono il settore".Per celebrare questo storico traguardo, Aeroporti di Roma ha lanciato una campagna visibile sugli schermi dell’aeroporto di Roma Fiumicino e ha pubblicato sui propri canali social un video reel che rappresenta un omaggio simbolico a tutti i passeggeri che hanno scelto e attraversato lo scalo nel corso del 2025.