Mediobanca, consiglieri di amministrazione: requisiti verificati e confermati

Mediobanca

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data odierna, previa verifica del Comitato Nomine, ha accertato, sulla base delle dichiarazioni rese, della documentazione prodotta dagli esponenti e delle informazioni disponibili, la sussistenza in capo ai propri membri dei requisiti dionorabilità e professionalità, dei criteri di correttezza e competenza e dell’indipendenza di giudizio.Lo comunica, con una nota, aggiungendo che sono stati inoltre verificati la disponibilità di tempo, il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi e l’assenza di situazioni che ricadono nell’ambito di applicazione.I componenti del Consiglio di Amministrazione (ad eccezione dell’Amministratore Delegato Alessandro Melzi d’Eril e dei Consiglieri Silvia Fissi e Donatella Vernisi) sono stati valutati indipendenti.