A Piazza Affari, forte ascesa per D'Amico

(Teleborsa) - Protagonista il leader mondiale nel trasporto marittimo
, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,30%.
L'andamento di D'Amico
nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di D'Amico
, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 5,287 Euro. Primo supporto visto a 5,072. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 4,928.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)