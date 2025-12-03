Milano 12:03
A Piazza Affari, forte ascesa per D'Amico

(Teleborsa) - Protagonista il leader mondiale nel trasporto marittimo, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,30%.

L'andamento di D'Amico nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di D'Amico, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 5,287 Euro. Primo supporto visto a 5,072. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 4,928.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
