Iran, Axios: lanciati missili contro basi militari statunitensi in Medio Oriente

(Teleborsa) - L'in rappresaglia per l'attacco statunitense ai suoi impianti nucleari di questo fine settimana. Lo scrive il sito di news statunitense Axios, citando un funzionario israeliano e un funzionario arabo. In particolare, sei missili sono stati lanciati verso il Qatar, mentre un missile è stato lanciato verso l'Iraq. "La Casa Bianca e il Dipartimento della Difesa sono a conoscenza ealla base aerea di Al Udeid in Qatar", ha dichiarato ad Axios un alto funzionario della Casa Bianca.sopra la capitale del Qatar, Doha, scrive Reuters.L'esercito americano si stava preparando per una, aveva scritto in precedenza Fox News, spiegando che importanti allarmi di intelligence sono concentrati sulla base aerea di Al Udeid in Qatar, la più grande base americana in Medio Oriente.Gli Stati Uniti hanno, prima dell'attacco del presidente Donald Trump contro il programma nucleare iraniano. Laper le operazioni statunitensi in Iraq e comprende anche la pista di atterraggio più lunga della regione del Golfo.Oggi pomeriggio ilha annunciato lanel suo spazio aereo "per garantire la sicurezza di cittadini, residenti e visitatori", secondo una dichiarazione del Ministero degli Esteri del Paese. "Le autorità stanno monitorando attentamente e costantemente la situazione, valutando gli sviluppi in coordinamento con i partner regionali e internazionali e forniranno tempestivamente al pubblico informazioni aggiornate attraverso i canali ufficiali", ha aggiunto.L'in Qatar ha pubblicato un avviso sul suo sito web nel pomeriggio, intimando agli americani nella nazione di "".