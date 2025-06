E' tregua fra Israele e Iran. Trump: "Cessate il fuoco illimitato"

(Teleborsa) -, annunciato nella notte dal Presidente americano Donald Trump, che si lancia più oltre, affermando che questa è la fine della guerra.L'entrata in vigore del cessate il fuoco era stato, poi il leader statunitense in un'intervista esclusiva alla Nbc aveva affermato che il cessate il fuoco èe che la. Trump ha parlato di un "grande giorno" per l'America e per il Medio Oriente ed si è detto. "Non credo che si spareranno mai più"."Israele e l'Iran sono venuti da me, quasi simultaneamente, e mi hanno detto: "PACE!". Sapevo che era ora. Il mondo e il Medio Oriente sono i veri vincitori!", ha scritto il leader statunitense nel post su Truth, prospettando un futuro "illimitato e pieno di grandi promesse" per i due Paesi.dal canto suo, ha confermato di averper il cessate il fuoco bilaterale con l'Iran, dopo aver annunciato di aver "'Leone nascente' e molto di più" ed averesistenziale immediata: nucleare e balistica".Anche l'agenzia stampa iraniana Fars, vicina al governo iraniano, ha confermato che, circa le 6 italiane, sebbene Teheran nella notte avesse inizialmente smentito l'esistenza di cessate il fuoco e la cessazione delle operazioni militari. Ilaveva poi precisato che "Israele ha dichiarato guerra all'Iran, non il contrario" e che "laulla cessazione delle operazioni militari" verrà presa in seguito e "illegale contro il popolo iraniano".