Mercati asiatici stabili nonostante la crisi in Medio Oriente

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -continua la sessione in rialzo, con ilche avanza dell'1,18; sulla stessa linea, l'avanza in maniera frazionale, arrivando a 10.148 punti.Sostanzialmente stabili i mercati asiatici nonostante le crescenti tensioni in. Sul fronte macroeconomico, dallaarrivano segnali contrastanti. Mentre lacinese è cresciuta leggermente meno del previsto a maggio, in un contesto di crescente pressione da parte dei dazi commerciali statunitensi, la crescita dellein Cina ha superato le aspettative, dimostrando una certa resilienza nella spesa dei consumatori nonostante la crescente incertezza economica.Pressoché invariato(+0,16%); in denaro(+1,3%).In moderato rialzo(+0,55%); sui livelli della vigilia(+0,06%).La giornata del 14 giugno si presenta piatta per l', che mostra un esiguo -0,02%. Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile -0,08%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato -0,07%.Il rendimento dell'tratta 1,44%, mentre il rendimento delè pari 1,64%.