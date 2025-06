MO, Usa verso l'entrata in guerra: possibile attacco all'Iran nel fine settimana

(Teleborsa) - Gli Stati Uniti si starebbero preparando per un possibile attacco all'Iran nei prossimi giorni, probabilmente nel fine settimana. La possibilità di un imminente attacco Usa – stando a quanto riporta l'agenzia Bloomberg citando alcuni funzionari dell'amministrazione, secondo i quali la situazione continua a evolversi e le cose potrebbero cambiare – è un segnale cheUnanotizia confermata dal'ambasciatore di Israele in Francia, Joshua Zarka, che questa mattina, in un'intervista a BFM TV – ha assicurato che "gli americani sono pronti ad attaccare l'Iran, immediatamente. Gli aerei – ha aggiunto – sono sul posto, tutto è sul posto, il presidente ha chiesto loro di tenersi pronti". Zarka ha fatto sapere che alcune operazioni sono state fermate "all'ultimo momento" a causa della presenza di civili. "Noi – ha detto – miriamo al programma militare nucleare e balistico e soltanto dopo ai dirigenti militari di quel Paese. Purtroppo, loro sono circondati da civili e talvolta quei civili possono essere coinvolti".Secondo quanto riportano i media americanistanno spostando le infrastrutture militari che potrebbero essere vulnerabili agli attacchi dell'Iran dalle basi in Medio Oriente.Ilha messo in guardia contro qualsiasi coinvolgimento diretto degli Stati Uniti nel conflitto tra Israele e Iran, affermando che la repubblica islamica ha "tutte le opzioni necessarie sul tavolo". "Se gli Stati Uniti vogliono intervenire attivamente a sostegno di Israele, l'Iran non avrà altra scelta che usare i propri strumenti per dare una lezione agli aggressori e difendersi. I nostri decisori militari hanno tutte le opzioni necessarie sul tavolo – ha affermato Kazem Gharibabadi –. La nostra raccomandazione agli Stati Uniti è di almeno restare a guardare se non vogliono fermare l'aggressione israeliana".Nel frattempo si assiste all'Leanno annunciato di aver lanciato stanottee zone limitrofe. Esplosioni sono state segnalate nella capitale iraniana e nella vicina città di Karaj. Le Idf hanno quindi chiesto su Telegram l'evacuazione dei villaggi iraniani di Arak e Khondab, situati vicino a impianti nucleari, annunciando imminenti attacchi su quelle zone.Secondo le valutazioni dell'Idf,I missili hanno colpitoe le città di Holon e Ramat Gan nel centro del Paese dove si registrano tre feriti gravi. Il servizio di soccorso israeliano Magen David Adom (Mda) riferisce che 65 persone sono rimaste ferite nel bombardamento iraniano di questa mattina. Sei civili sono gravemente feriti, due dei quali sono stati evacuati allo Sheba Hospital di Tel Hashomer e quattro al Wolfson Hospital di Holon."Questa mattina i tiranni terroristi iraniani hanno lanciato missili contro l'ospedale Soroka di Beersheba e contro la popolazione civile nel centro del Paese. I tiranni di Teheran ne pagheranno il prezzo'' ha scritto su 'X' ilL'Iran sostiene che il missile balistico che ha colpito l'ospedale Soroka di Beersheba in Israele avesse in realtà come obiettivo una base di intelligence militare nelle vicinanze. Secondo quanto scrive il Times of Israel a due chilometri di distanza si trova la base del Comando Sud delle Idf (Forze di Difesa israeliane).In risposta ilha ''ordinato di intensificare gli attacchi contro obiettivi militari e strategici in Iran e obiettivi governativi a Teheran'' con l'obiettivo di ''eliminare le minacce allo stato di Israele e destabilizzare il regime degli Ayatollah''. Katz che ha definito ''codardo'' la Guida suprema dell'Iran, l'Ayatollah Ali Khamenei, dicendo che sarà "ritenuto responsabile" per i suoi "crimini di guerra".