Qatar: non ci sono vittime dopo l'attacco dell'Iran alla base aerea USA di Al Udeid

(Teleborsa) - L', in rappresaglia per il bombardamento americano dei suoi siti nucleari. L'annuncio è stato dato dalla televisione di stato mentre risuonava musica marziale, scrive AP, aggiungendo che una didascalia sullo schermo lo definiva "una risposta potente e di successo delle forze armate iraniane all'aggressione americana". L'attacco è avvenutoper precauzione a causa delle minacce provenienti dall'Iran.Almeno 10 missili sono stati lanciati verso il Qatar e, secondo un funzionario israeliano citato da Axios, sito statunitense sempre ben informato sulle questioni di sicurezza nazionale.Il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC) dell'Iran ha rilasciato una dichiarazione in cui affermava di aver lanciato un "" contro la base aerea di Al Udeid in Qatar. Si tratta della più grande base americana in Medio Oriente, funge da quartier generale e base logistica per le operazioni statunitensi in Iraq e comprende anche la pista di atterraggio più lunga della regione del Golfo."Questa base è il quartier generale dell'Aeronautica militare e la più grande risorsa strategica dell'esercito terroristico statunitense nella regione dell'Asia occidentale", afferma la dichiarazione dell'IRGC, aggiungendo che l', sovranità e sicurezza nazionale in nessuna circostanza".Intanto, il Ministero degli Esteri delha rilasciato una dichiarazione affermando che le difese aeree del Qatar "hanno", senza segnalare feriti o morti. Il Qatar ha affermato che avrebbe fatto pressione affinché fossero compiuti sforzi diplomatici per "un serio ritorno al tavolo delle trattative e al dialogo".