Corre Tokyo, fiducia su pace commerciale e cessate il fuoco in Medio Oriente

(Teleborsa) -continua la sessione in rialzo, con ilche avanza dello 0,79, continuando la scia rialzista evidenziata da sei guadagni consecutivi, innescata lunedì scorso; sulla stessa linea, giornata di guadagni per, che continua la giornata allo 0,80%.Ilha raggiunto anche il livello più alto da un anno, trainato dai, mentre i dati di maggio sullahanno segnalato una cresciuta più lente del previsto, a causa della domanda esterna più debole, dovuta principalmente ai dazi statunitensi sulle automobili.In generale, i listini asiatici sembrano ottimisti sulla possibilità di unacon glimentre iltra Israele e Iran mediato dal presidente Trump sembra aver attenuato i timori legati ad una interruzione della catena di approvvigionamento a livello globale,In lieve ribasso(-0,22%); guadagni frazionali per(+0,6%).In frazionale calo(-0,35%); poco sopra la parità(+0,5%).Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato -0,12%. Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia. La giornata del 29 giugno si presenta piatta per l', che mostra un esiguo +0,06%.Il rendimento dell'scambia 1,44%, mentre il rendimento per ilè pari 1,65%.