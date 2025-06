MO, Trump bacchetta Israele per violazione del cessate fuoco: "Ora tregua è in vigore"

(Teleborsa) - Il fragileè durato poche ore ma la tregua è ufficialmente ancora in vigore. Ilha dichiarato che sia Israele sia l'Iran hanno violato il cessate il fuoco da lui annunciato poche ore prima e che non era soddisfatto di nessuno dei due Paesi ma in particolar modo di Israele. Parlando ai giornalisti prima di partire per il vertice della Nato all'Aja , Trump ha affermato che Israele ha "sganciato" missili subito dopo aver accettato l'accordo. Ma nel pomeriggio ha assicurato che "Israele non attaccherà l'Iran. Tutti gli aerei – ha detto Trump su Truth – torneranno a casa, mentre faranno un saluto amichevole all'Iran. Nessuno sarà ferito, il cessate il fuoco è in vigore!".Secondo quanto dichiarato da Israele questa mattina due missili balistici, entrambi intercettati, sono stati lanciati dall'Iran verso Israele dopo che era entrato in vigore un cessate il fuoco. Ilha dichiarato di aver dato istruzioni all'Idf di "rispondere con forza alla violazione del cessate il fuoco da parte dell'Iran con attacchi intensi contro obiettivi del regime nel cuore di Teheran". Ma l'Iran nega di aver violato la tregua e accusa Israele di aver violato il cessate il fuoco, attaccando il Paese tre volte dopo le 09:00 ora locale."Israele. Non sganciate quelle bombe. Se lo fate, è una violazione grave. Riportate a casa i vostri piloti, subito! – ha scritto–. Ora Israele sta per colpire l'Iran a causa di un razzo che non è atterrato da nessuna parte. Devo far calmare Israele adesso Vedrò se riesco a fermarlo".Nel pomeriggio l'aeronautica militare israeliana ha condotto unL'attacco è stata una risposta al lancio di due missili balistici da parte dell'Iran contro Israele, avvenuto questa mattina dopo l'inizio del cessate il fuoco. Dopo la sfuriata su Truth,hanno avuto una chiamata, durante la quale, a quanto pare, hanno concordato che un obiettivo "simbolico" sarebbe stato colpito in risposta alla violazione del cessate il fuoco da parte dell'Iran.Secondo quanto riferisce"alle 3,00 Israele ha attaccato con forza nel cuore di Teheran, colpendo obiettivi del regime ed eliminando centinaia di membri del Basij e delle forze di sicurezza iraniane. Poco prima dell'entrata in vigore del cessate il fuoco, l'Iran ha lanciato una raffica di missili, uno dei quali ha causato la morte di quattro cittadini israeliani a Bèer Sheva. Alle ore 7,00 è entrato in vigore il cessate il fuoco. Alle 7,06 l'Iran ha lanciato un missile verso Israele e alle 10,25 altri due missili. I missili sono stati intercettati o sono caduti in aree aperte, senza causare vittime né danni. In risposta alle violazioni iraniane, l'Aeronautica israeliana ha distrutto un sistema radar nei pressi di Teheran. A seguito della conversazione tra il presidente Trump e il primo ministro Netanyahu, Israele ha evitato ulteriori attacchi. Durante la conversazione telefonica il presidente Trump ha espresso grande apprezzamento per Israele, che ha raggiunto tutti gli obiettivi della guerra. Ha inoltre espresso fiducia nella stabilità del cessate il fuoco".Dopo le, che ha accusato sia Israele che l'Iran di aver violato il cessate il fuoco, Netanyahu – a quanto si apprende – ha tenuto una conference call urgente con il ristretto gruppo di ministri e consiglieri che guidano le decisioni sulle guerre in corso.