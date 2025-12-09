Carl Zeiss Meditec, Foerst lascia il Cda per violazione del Codice di condotta. Pecher nominato CEO ad interim

(Teleborsa) - Carl Zeiss Meditec
, azienda tedesca del settore della tecnologia medicale, ha annunciato nella giornata di ieri che il Supervisory Board e Maximilian Foerst
hanno concordato la cessazione anticipata
del suo mandato nel Board esecutivo al 31 dicembre 2025, dopo che Foerst ha riconosciuto una violazione del Codice di condotta ZEISS legata a un conflitto d’interessi interno
. Il caso non riguarda le attività del gruppo.
In attesa di un successore, Andreas Pecher
, CEO di Carl Zeiss AG, assumerà il ruolo di CEO ad interim dal 1° gennaio 2026, mentre Peter Kameritsch guiderà temporaneamente il Supervisory Board.(Foto: Benjamin Child on Unsplash)