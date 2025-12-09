Milano 10:57
43.664 +0,53%
Nasdaq 8-dic
25.628 -0,25%
Dow Jones 8-dic
47.739 -0,45%
Londra 10:57
9.648 +0,03%
Francoforte 10:56
24.151 +0,44%

Carl Zeiss Meditec, Foerst lascia il Cda per violazione del Codice di condotta. Pecher nominato CEO ad interim

Finanza
Carl Zeiss Meditec, Foerst lascia il Cda per violazione del Codice di condotta. Pecher nominato CEO ad interim
(Teleborsa) - Carl Zeiss Meditec, azienda tedesca del settore della tecnologia medicale, ha annunciato nella giornata di ieri che il Supervisory Board e Maximilian Foerst hanno concordato la cessazione anticipata del suo mandato nel Board esecutivo al 31 dicembre 2025, dopo che Foerst ha riconosciuto una violazione del Codice di condotta ZEISS legata a un conflitto d’interessi interno. Il caso non riguarda le attività del gruppo.

In attesa di un successore, Andreas Pecher, CEO di Carl Zeiss AG, assumerà il ruolo di CEO ad interim dal 1° gennaio 2026, mentre Peter Kameritsch guiderà temporaneamente il Supervisory Board.

(Foto: Benjamin Child on Unsplash)
Condividi
```