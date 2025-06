MEF, effetti su PIL per 17 miliardi di euro da misure finanziate con BTP Green nel 2024

(Teleborsa) - La principale voce di finanziamento coperta dai 11,6 miliardi di euro finanziati attraverso leè costituita dagli interventi effettuati nella categoria "", che rappresenta il 40,5% del totale (pari a circa 4,7 miliardi di euro). È quanto emerge dal "Rapporto 2025 su Allocazione e Impatto - BTP Green" pubblicato dal ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF).Le risorse sono state destinate principalmente al, attraverso interventi di manutenzione, l'elettrificazione di tratte ferroviarie esistenti e la costruzione di nuove tratte di AV/AC. A questi si aggiungono investimenti per la promozione di altri mezzi di trasporto pubblico sostenibili e la realizzazione di metropolitane.Una quota pari al 34,9% (circa 4,1 miliardi di euro) è riservata alle misure di incentivazione fiscale per l', mentre alla tutela dell'ambiente e della diversità biologica (difesa del suolo e contrasto al dissesto idrogeologico, parchi e riserve naturali, infrastrutture idriche) è indirizzata una quota pari al 9,1% (circa 1,1 miliardi di euro). L'8,7% delle risorse (1 miliardo di euro circa) è dedicato a misure di prevenzione e controllo dell'inquinamento atmosferico, del suolo e delle acque interne e marine, nonché ad interventi di recupero ambientale e gestione integrata dei rifiuti. Infine, circa 650 milioni di euro, pari al 5,6%, sono destinati alla ricerca in materia di sostenibilità ambientale.Da un punto di vista socio-economico, gli interventi finanziati produconodi euro, corrispondenti a circa lo 0,8% del PIL italiano del 2024. Tale incremento della produzione dà luogo, inoltre, ad importanti effetti sulla domanda di lavoro, con una ricaduta occupazionale quantificabile in circa 262 mila posizioni di lavoro (ULA).L'analisi contenuta in questa edizione del Rapporto evidenzia che il 79% delle risorse è destinato ad attività conformi ai criteri di contributo sostanziale a uno o più dei 6 obiettivi ambientali dellae circa il 60% delle risorse risulta anche conforme al principio del DNSH (Do No Significant Harm), ovvero che gli interventi a cui sono destinate non arrechino involontariamente nessun danno significativo agli altri rilevanti obbiettivi ambientali.