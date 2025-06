Arriva lo Space Act europeo: dalla sicurezza alla tutela delle risorse

(Teleborsa) -, un pacchetto di norme sullo spazio per rendere il settore più pulito, più sicuro e più competitivo. Le nuove norme si applicheranno sia alle imprese spaziali dell'UE che a quelle nazionali, nonché agli operatori di paesi terzi che offrono servizi in Europa.Le, con approcci diversi a carattere nazionale e questo, riduce la quota di mercato dell'UE e. Un quadro chiaro e armonizzato a livello europeo garantirà poi sicurezza, resilienza e tutela ambientale in tutta l'Unione, aiutando nel contempo le imprese a crescere e ad espandersi a livello transfrontaliero.La normativa spaziale intende, proteggere le risorse spaziali eeque e prevedibili per le imprese. La proposta si basa sufondamentali:Oggi lo lo(11.000 satelliti sono già in orbita e altri 50.000 dovrebbero essere lanciati nel prossimo decennio) e allo stesso tempo, più di 128 milioni di pezzi di detriti stanno già circolando nello spazio, aumentando drasticamente il rischio di collisioni. Per evitare ciò, la normativa europea introducevolte a migliorare il tracciamento degli oggetti spaziali e a limitare i nuovi detriti, compreso lo smaltimento sicuro dei satelliti al termine della loro vita operativa.Lo. Le infrastrutture spaziali devono far fronte a crescenti minacce derivanti daelettroniche che colpiscono satelliti, stazioni di terra e collegamenti di comunicazione. Questi attacchi possono portare alla perdita di satelliti o all'interruzione di servizi critici. La normativa spaziale dell'UE richiederà pertanto a tutti gli operatori spaziali di effettuare valutazioni approfondite dei rischi ed applicare le norme in materia di cybersicurezza.Quanto alla sostenibilità, man mano che le attività spaziali crescono, la. La misurazione dell'impatto ambientale, quindi, consentirà all'industria di ridurre la propria impronta e garantire la sostenibilità.Sarà offerto un, compresa la condivisione degli impianti di testing e l'aiuto per preparare la domanda di autorizzazione, in particolare per le start-up e le PMI.In aggiunta allo Space Act, Bruxelles ha presentato anche la suaper affrontare l'evoluzione dell'economia spaziale globale e leinternazionale. Lo spazio, infatti, è unche contribuisce alla competitività dell'UE. Il settore comprende l'industria spaziale europea (fabbricazione e servizi), i servizi spaziali in numerosi settori di mercato, dal clima e dall'ambiente, dall'agricoltura all'energia, ai trasporti, alle assicurazioni e alle banche o alla sicurezza e alla difesa.