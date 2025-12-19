Milano 17:35
44.758 +0,66%
Nasdaq 18:06
25.299 +1,12%
Dow Jones 18:06
48.224 +0,57%
Londra 17:35
9.897 +0,61%
Francoforte 17:35
24.288 +0,37%

Lockheed Martin si aggiudica dalla Space Development Agency contratto per tracciamento missilistico

Valore potenziale dell'aggiudicazione oltre un miliardo di dollari.

Difesa, Finanza
Lockheed Martin si aggiudica dalla Space Development Agency contratto per tracciamento missilistico
(Teleborsa) - La Space Development Agency (SDA) ha assegnato a Lockheed Martin un contratto per 18 veicoli spaziali per la sua costellazione Tranche 3 Tracking Layer (TRKT3), del valore potenziale di oltre 1 miliardo di dollari.

Questi satelliti forniranno funzionalità di allerta, tracciamento e difesa missilistica alla Proliferated Warfighter Space Architecture (PWSA) della SDA, una rete stratificata di satelliti per la difesa missilistica e le comunicazioni militari in orbita terrestre bassa.

Questo contratto amplia ulteriormente il supporto di Lockheed Martin ai programmi Tracking Layer e Transport Layer dell'SDA nell'ambito del PWSA. Con questo contratto, Lockheed Martin ha stipulato con l'SDA un contratto per 124 veicoli spaziali. A ottobre, Lockheed Martin ha lanciato 21 satelliti Transport Layer della Tranche 1, con altri 21 in produzione a supporto del programma Transport Layer dell'SDA.
Condividi
```