Lockheed Martin si aggiudica dalla Space Development Agency contratto per tracciamento missilistico

(Teleborsa) - La Space Development Agency
(SDA) ha assegnato a Lockheed Martin
un contratto per 18 veicoli spaziali
per la sua costellazione Tranche 3 Tracking Layer (TRKT3), del valore potenziale di oltre 1 miliardo di dollari.
Questi satelliti forniranno funzionalità di allerta, tracciamento e difesa missilistica
alla Proliferated Warfighter Space Architecture (PWSA) della SDA, una rete stratificata di satelliti per la difesa missilistica e le comunicazioni militari in orbita terrestre bassa.
Questo contratto amplia ulteriormente il supporto di Lockheed Martin ai programmi Tracking Layer e Transport Layer dell'SDA nell'ambito del PWSA
. Con questo contratto, Lockheed Martin ha stipulato con l'SDA un contratto per 124 veicoli spaziali. A ottobre, Lockheed Martin ha lanciato 21 satelliti Transport Layer della Tranche 1, con altri 21 in produzione a supporto del programma Transport Layer dell'SDA.