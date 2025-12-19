Lockheed Martin si aggiudica dalla Space Development Agency contratto per tracciamento missilistico

Lockheed Martin

(Teleborsa) - La(SDA) ha assegnato aun contratto perper la sua costellazione Tranche 3 Tracking Layer (TRKT3), del valore potenziale di oltre 1 miliardo di dollari.Questi satelliti forniranno funzionalità dialla Proliferated Warfighter Space Architecture (PWSA) della SDA, una rete stratificata di satelliti per la difesa missilistica e le comunicazioni militari in orbita terrestre bassa.Questo contratto. Con questo contratto, Lockheed Martin ha stipulato con l'SDA un contratto per 124 veicoli spaziali. A ottobre, Lockheed Martin ha lanciato 21 satelliti Transport Layer della Tranche 1, con altri 21 in produzione a supporto del programma Transport Layer dell'SDA.