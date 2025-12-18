STM, ok da soci a ingresso Armando Varricchio e Orio Bellezza in Consiglio di Sorveglianza

(Teleborsa) - STMicroelectronics
, leader globale nei semiconduttori con clienti in tutti i settori applicativi dell'elettronica, ha annunciato che le risoluzioni proposte all'Assemblea Generale Straordinaria degli Azionisti
(EGM), tenutasi oggi ad Amsterdam, sono state entrambe approvate dagli azionisti.
La nomina di Armando Varricchio
a membro del Consiglio di Sorveglianza, per un mandato che scadrà alla fine dell'Assemblea Generale degli Azionisti (AGM) 2028; la nomina di Orio Bellezza
a membro del Consiglio di Sorveglianza, per un mandato che scadrà alla fine dell'AGM 2028.