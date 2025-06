Pioggia di acquisti a Wall Street, dati macro sostengono tagli tassi

Dow Jones

(Teleborsa) -, che porta a casa un guadagno dello 0,94% sul; sulla stessa linea, giornata di guadagni per l', che termina la giornata a 6.141 punti. In rialzo il(+0,94%); sulla stessa tendenza, sale l'(+0,83%). Una serie di(in particolare il PIL del primo trimestre si è contratto più di quanto riportato in precedenza a causa di una spesa dei consumatori inferiore alle aspettative) sembrano sostenere la tesi secondo cui laquest'anno.Tra i motivi del sentiment positivo c'è la notizia chesu come accelerare le spedizioni di terre rare negli Stati Uniti. Inoltre, il Segretario al Tesoro statunitense Scott Bessent ha dichiarato di aver chiesto ai Repubblicani al Congresso di eliminare la proposta di tassa di ritorsione della Sezione 899 dal loro disegno di legge su tasse e spesa, dopo che Washington ha raggiunto un accordo con i paesi industrializzati del G7.Continua a tenere banco la prospettiva di un, dopo che il Wall Street Journal ha riportato che il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha accarezzato l'idea di scegliere e annunciare il sostituto del Presidente della Fed Jerome Powell entro settembre o ottobre.Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i(+1,77%),(+1,50%) e(+1,18%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,81%),(+2,77%),(+2,58%) e(+2,42%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,27%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,05%.Al top tra i, si posizionano(+5,32%),(+3,12%),(+2,99%) e(+2,90%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,55%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,10%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,30%.Sottotonoche mostra una limatura dell'1,21%.Tra i datisui mercati statunitensi:14:30: Spese personali, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,2%)14:30: Redditi personali, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,8%)16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 60,5 punti; preced. 52,2 punti)15:45: PMI Chicago (preced. 40,5 punti)15:45: PMI manifatturiero (preced. 52 punti)16:00: ISM manifatturiero (preced. 48,5 punti)13:30: Challenger licenziamenti (preced. 93,82K unità).