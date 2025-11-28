Eventi e scadenze del 28 novembre 2025

Venerdì 28/11/2025

(Teleborsa) -- L'evento annuale, organizzato da Confindustria avrà come tema "Raccontare l'intraprendenza. Per fare crescere le imprese aperte e connesse", per un approfondimento sui valori e sulle pratiche della cultura d'impresa, con iniziative, convegni, incontri e workshop- Londra - L'Assemblea dell'Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) che si svolge ogni 2 anni è un'Agenzia specializzate delle Nazioni Unite alla quale aderiscono 176 Paesi membri. Verranno eletti il Presidente e il vice presidente. Sarà presente il vice ministro Rixi- Auditorium della Conciliazione, Roma - Evento organizzato dalla Fondazione per la Natalità, dal titolo "Cambia Paese? o Cambia il Paese?", dedicato ai temi della natalità e del welfare familiare. Interverranno personalità di spicco del mondo istituzionale, delle imprese e della società civile, tra le quali, i Presidenti di ISTAT, INPS e Fondazione per la Natalità, il Direttore INAIL, il CEO Angelini Industries e Brunello Cucinelli. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parteciperà alla giornata inaugurale- Tavole mensili di Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori- Francia - S&P Global pubblica la revisione del merito di credito- Germania e Spagna - DBRS pubblica la revisione del merito di credito- WPP Campus di Milano - Forum WPP organizzato in collaborazione con TEHA Group, con focus sul tema "Il futuro che vorremmo: persone, cultura, tecnologia, sistema economico – La comunicazione come facilitatore di comportamenti e valori". Interverranno figure di spicco provenienti dal mondo della comunicazione, del business e delle istituzioni, che saranno invitate a discutere i risultati emersi dall'Advisory Board WPP | TEHA Group- I ministri della Cultura e dello sport discuteranno di accesso a notizie affidabili, ruolo della cultura nella resilienza democratica, programma AgoraEU per il periodo 2028-2034, democrazia e trasparenza nello sport e Agenzia mondiale antidoping (AMA)10:00 -- Risultati dell'Indagine sulle Aspettative dei Consumatori della BCE - ottobre 202511:00 -- Assogestioni diffonderà i dati di raccolta e patrimonio dell'industria relativi al mese di ottobre 202517:30 -- Sala Koch, Palazzo Madama - Evento organizzato dalla Fondazione Guido Carli. Tra gli interventi previsti, la Vice Presidente del Senato Licia Ronzulli, la Presidente della Fondazione Guido Carli, Romana Liuzzo, il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Parteciperanno inoltre rappresentanti di importanti aziende e settori industriali, tra i quali, gli AD di Eni, Mutti e Illycaffè, la Presidente di Borsa Italiana, il Presidente di Coldiretti e il Prefetto di Roma, Lamberto Giannini- Chiusura anticipata della Borsa di New York- CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive- CDA: Relazione Semestrale- CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive